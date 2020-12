Moeizame ochtendspits bij Den Bosch door ongelukken op de A2

Het verkeer dat maandagmorgen vanuit Eindhoven naar Utrecht wilde, heeft bij Den Bosch bijna twee uur last gehad van vertraging. Oorzaak waren verschillende ongelukken op de snelweg A2.

Vlak voorbij knooppunt Empel moesten tegen half zeven twee rijstroken worden afgesloten wat tot drie kwartier extra reistijd leidde. Rond acht uur was de weg weer vrij. Toch stond er toen tussen Vught en Kerkdriel nog een file van 9 kilometer, zo meldde de ANWB. Rond half negen waren de problemen voor het verkeer op de A2 voorbij.

Ook het verkeer dat vanaf de snelweg A59 richting Utrecht wilde, had last van de ongevallen. Bovendien gebeurde er ook op deze weg, tussen Oss-Oost en Nuland, een ongeluk. Hierdoor stond er tegen half negen een file van 4 kilometer, maar die was snel daarna opgelost.