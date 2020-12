Cafés op zwart: eigenaren gaan in Den Haag strijden voor steun van kabinet

In Carrousel is allang geen reden voor een feestje (foto: Facebook Carrousel). Afgeplakte ramen in Sint-Oedenrode (foto: Facebook 't Straotje 2.0) Volgende Vorige vergroot 1/2 In Carrousel is allang geen reden voor een feestje (foto: Facebook Carrousel).

Het zijn sombere tijden. Ook voor John Kessels, de uitbater van nachtzaak Carrousel en L'Esperance in Uden, en iedereen mag het weten. Vandaar dat hij Carrousel met zwart plastic heeft ingepakt, met daarop in witte letters 'RIP' (rust in vrede) en 'Dank voor de steun!' Ook zijn er kruisen op getekend. Het is geen eenmansactie: in Sint-Oedenrode is een aantal kroegen eveneens in rouwstand gezet.

Er moet echt wat gebeuren om te voorkomen dat horecazaken door de coronacrisis definitief het loodje leggen, is Kessels trieste boodschap. Deze sector heeft al vaker alarm geslagen, maar toch maken eigenaars van hotels, restaurants, cafés en andere horecazaken maandag opnieuw een vuist.

“Met wat het kabinet biedt, kan ik niet meer dan twintig procent van mijn vaste lasten dekken."

Kessels zal er met in ieder geval een stuk of twintig collega's uit Uden bij zijn als er deze middag een landelijke manifestatie wordt gehouden in Den Haag. “Het is vijf voor twaalf. De steun van het kabinet moet omhoog. Zo niet, dan verdwijnen sommige zaken uit het straatbeeld van dorpen of steden. Onze zaken zijn bijna niet over te nemen”, vertelt Kessels.

De horeca-ondernemer maakt zich al maanden grote zorgen. “Op de grond van mijn club kunnen negen huizen staan, zo groot is dat perceel. De huur van zo’n oppervlakte is torenhoog. Met wat het kabinet biedt, kan ik niet meer dan twintig procent van mijn vaste lasten dekken. Waarom wordt niet naar het buitenland gekeken? Naar Duitsland bijvoorbeeld, daar springt de regering voor zeventig procent bij. Er moet echt iets gebeuren om te voorkomen dat ondernemers andere dingen gaan doen”, stelt Kessels in WAKKER!, het ochtendprogramma van Omroep Brabant radio.

"In een IKEA of Action is het besmettelijker dan in een restaurant waar je gewoon zit te eten."

Al dan niet tegen beter weten in verzamelden Kessels en zijn lotgenoten zich deze morgen om tien uur in Uden om naar Den Haag af te reizen.

Via Facebook hebben ze al van veel mensen een steun in de rug gekregen. “Sterkte allemaal. Hoop dat jullie het redden in deze barre tijden”, is een van de reacties. Een andere sympathisant stelt dat het ‘bijvoorbeeld in een IKEA of Action besmettelijker is dan in een restaurant waar je gewoon zit te eten’.

Ook voor de horeca in het naburige Sint-Oedenrode is de lol er vanaf. Hier voert zwart eveneens de boventoon. Bij café 't Straotje 2.0 zijn de deur en alle ramen dichtgeplakt, met zwart plastic en teksten die boekdelen spreken, zoals 'opheffingsuitverkoop', 'black monday' en 'op=op'.

Bij 't Straotje 2.0 is het personeel de wanhoop nabij (Facebook: 't Straotje 2.0). vergroot

