30 procent meer besmettingen: tweede coronagolf maakt comeback in Brabant

De tweede coronagolf maakt een stevige comeback. Nadat het aantal positieve tests een maand lang mondjesmaat daalde, is dat nu in Brabant binnen een week met ruim 30 procent gestegen. Het RIVM noemt die toename 'zorgwekkend'.

Zowel provinciaal als nationaal is in de weekstatistieken van het RIVM een flinke besmettingspiek zichtbaar. Zo liep dat aantal in Brabant de afgelopen week op van 5304 naar 6915. In Nederland nam dat aantal toe van 33.949 naar 43.103. Hiermee is een trendbreuk na weken met dalende cijfers een feit. Het RIVM stelt dat overvolle winkelstraten rondom Black Friday een van de mogelijke verklaringen is voor de plotselinge piek.

Meer mensen laten zich testen

De stijging is ook toe te schrijven aan toegenomen drukte in de coronateststraten. Zo lieten vorige week 339.054 mensen zich bij de GGD's testen, tegenover 272.274 een week eerder. Het percentage positieve tests nam echter ook toe: van 11,1 naar 11,6 procent.

Geen klachten: tien procent toch positief

Ook zien we een nieuwe categorie terug in de coronacijfers. Mensen die contact hadden met een coronapatiënt en na vijf dagen quarantaine geen klachten hebben, zijn namelijk welkom in de teststraat. 18.700 testers vielen in die categorie. Van hen bleek 10,3 procent het virus te hebben, bijna net zo hoog als het percentage positieven mét klachten. Tot een week geleden zou de groep zonder coronasymptomen onder de radar gebleven zijn. Op 1 december is dit testbeleid ingevoerd.

Veel besmettingen onder tieners

Uit bron- en contactonderzoek van de GGD's blijkt dat meer dan de helft van de coronagevallen hoogstwaarschijnlijk thuis via bijvoorbeeld een partner besmet is. Daarna volgen bezoek in de thuissituatie (22 procent), werksituatie (14 procent) en school of kinderopvang (9 procent).

Vooral de coronasituatie in het onderwijs beheerst de afgelopen tijd het nieuws. Diverse scholen sloten korte tijd hun deuren en gaven online les, omdat het coronavirus niet meer beheersbaar was. Volgens het RIVM zijn kinderen tussen de 13 en 17 jaar het meest oververtegenwoordigd in de cijfers, gevolgd door jongeren tot 25 jaar.

Situatie in Brabantse ziekenhuizen stabiel

De situatie in Brabantse ziekenhuizen is de voorbije dagen vrijwel hetzelfde gebleven. Hier liggen nu 321 coronapatiënten, twee minder dan een week geleden.

Versoepelingen rondom feestdagen kunnen ijskast in

De recente coronacijfers stemmen deskundigen somber. "Zelfs in een gedeeltelijke lockdown zijn we niet in staat het aantal besmettingen fors terug te dringen", concludeert Jos van de Sande, voormalig hoofd infectieziektebestrijding bij GGD Hart voor Brabant. "We houden ons niet goed genoeg aan de regels. Dat zie je ook op straat: meer dan in het voorjaar gaan mensen tóch naar kantoor of de stad in."

Maar wat betekent dit nou concreet voor ons dagelijkse leven de komende periode? Het lijkt er sterk op dat versoepelingen rondom de feestdagen (6 personen op bezoek in plaats van 3) definitief de ijskast in kunnen. Virologen en politiek Den Haag vrezen dat de traditionele familiebezoekjes tijdens kerst voor een superverspreidend effect zorgen.

Rutte en De Jonge geven persconferentie

Daarnaast was het kabinet van plan op zijn vroegst halverwege januari coronamaatregelen terug te draaien. Iets waar de horeca, evenementenbranche en sportclubs deze weken nadrukkelijk om vroegen. Premier Mark Rutte en coronaminister Hugo de Jonge zullen het daar vanavond tijdens de persconferentie ongetwijfeld over hebben.

Omroep Brabant zendt om 19.00 uur de persconferentie van premier Mark Rutte en coronaminister Hugo de Jonge live uit.

