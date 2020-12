Man opgepakt die agenten bedreigde na arrestatie van mondkapjesweigeraars

Een 32-jarige man uit Oisterwijk die agenten bedreigde op social media is maandag opgepakt. De verdachte reageerde op een video waarop te zien is dat agenten mensen aanhouden omdat ze geen mondkapje dragen.

De video is opgenomen in Nunspeet. Daar ging het mis toen een groep weigerde in winkels een mondkapje te dragen. Het ging om vier volwassen en twee minderjarigen, schrijft Omroep Gelderland. In zijn reactie op de video die op social media staat, bedreigde de man uit Oisterwijk de agenten. De teamchef van de politie in Nunspeet deed aangifte.