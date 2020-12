Zo namen Colombiaanse cocaïneboeren een koeienstal in Lepelstraat over

Luis, Wilmar, Aguileo en boer Coert (tekening: Adrien Stanziani) vergroot

Terwijl de koeien hun melk uit de uiers persten, waren drie Colombiaanse mannen cocaïne uit karton aan het persen. Gewoon in een stal in de polder bij Lepelstraat. "D'r is een hele hoop misgegaan", zei de koeienboer woensdag bij het begin van de rechtszaak rond het cocaïnelab.

Boer Coert J. (42) heeft melkkoeien en verkoopt hooi en stro. En hij heeft veel ruimte. Begin dit jaar kreeg hij bezoek van een Belg. "Hij zei: ik heb een evenementenbureau en hij zocht opslag voor tenten. Ik zei dat ik niks verhuurde. Maar hij heeft me omgepraat", vertelde de boer in de rechtszaal in Breda.

Een dag na het bezoek tekende de boer een huurcontract met de Belg. "Het was gewoon een nette man." De boer kreeg meteen geld in zijn handen gedrukt. 2800 euro en hij zag de Belg niet meer terug.

'Niks gezien of geroken'

Daarna zag de boer naar eigen zeggen nauwelijks beweging op zijn erf. Hij zag ook niet dat er andere mensen kwamen. De Colombianen Luis A.M. (26), Wilmar M. (47) en Aguileo P.M. (51) kwamen zelfs wonen, eten, drinken en slapen achter de hooibalen.

Op 19 februari reed de boer in het donker een mestkar uit de loods. Voor het boerenprotest van die dag in Den Haag. "Ik heb toen niks gezien of geroken." De rechtbank en de politie vinden het opvallend wat de boer allemaal niet meekreeg.

Karton met cocaïne

Want er gebeurde van alles. Er werden vaten met zwavelzuur geleverd en grote stapels lege kartonnen fruitdozen. Ruim 1200 kilo waardevol karton, want er zat cocaïne in opgelost. Met machines verpulverden de Colombianen de dozen en ze persten ze uit. Via een chemisch proces konden ze de drugs terugwinnen.

Intussen kwam bij de politie een tip binnen dat het daar niet pluis was. Een observatieteam nam stiekem een kijkje en hoorde mensen binnen, een afzuiginstallatie en een stampend geluid.

Inval arrestatieteam

Op 4 maart kwam de inval. Door een walm van benzine, die typisch is voor cocaïnebereiding, stormde het arrestatieteam de loods in. Het team vond Wilmar liggend op een tankauto. Aguileo zat verstopt achter een stapel hooi. Een agent prikte met een stok en de man verraadde zich door 'au' te roepen. Luis zat verscholen achter een voederbak. Maar een politieman zag zijn knie. Ook de Lepelstraatse boer ging mee in de boeien.

Aguileo vertelde dat hij vanuit Colombia naar Spanje was gereisd en daarna naar ons land. Vervolgens is hij met de anderen vanuit Rotterdam door ene 'Nicolai' naar de boerderij gebracht voor schoonmaak- en opruimwerk. Salaris: 1400 euro per maand. Ze mochten het erf niet verlaten. "We moesten douchen met de koeien", grapte Aguileo.

Zwijgende Colombianen

Zodra het woord 'cocaïne' viel in de rechtszaal, zwegen de verdachte Colombianen. "Neem me niet kwalijk edelachtbare maar ik voel me wat ongemakkelijk om over anderen te spreken. Het is voor mijn eigen veiligheid", zei Luis via een tolk. Wilmar wilde geen enkele vraag beantwoorden.

De boer werd kritisch ondervraagd door de rechtbank maar ontkende dat hij er iets mee te maken had. "Ik had gehoord van die boot in Moerdijk. Maar dat dat bij ons in de stal zou gebeuren... Misschien ben ik te goed van vertrouwen. D'r is een hele hoop misgegaan."

Donderdag gaat de rechtszaak verder.

