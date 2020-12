Verpleeg- en verzorgingshuizen slaan alarm: soms 30 tot 40 procent van bewoners besmet met corona

Archieffoto: Karin Kamp vergroot

Het water staat de Brabantse verpleeg- en verzorgingshuizen weer aan de lippen. Dat zei Conny Helder, bestuurder van het Regionaal Overleg Niet Acute Zorg in onze provincie, woensdagochtend tijdens een presentatie aan leden van de Tweede Kamer. Volgens haar is in meerdere huizen dertig tot veertig procent van de bewoners besmet.

Het systeem van langdurige zorg is volgens bestuurder Conny Helder niet berekend op de lengte van de coronacrisis, de structurele personeelstekorten en een toenemend aantal besmettingen in verpleeghuizen.

Bij haar toelichting op de situatie in de verpleeg- en verzorgingssector zoomde ze specifiek in op Noord-Brabant. “De tweede golf is zeker niet gestopt. Die is nog bezig”, stelde Helder. “Met name in Brabant staat het water de verpleeghuizen echt weer aan de lippen. De continuïteit van de zorg staat aan alle kanten onder druk. De rek is er echt uit.”

Als voorbeeld noemde Helder een grote corona-uitbraak in Woonzorgcentrum Het Nieuwe ABG van zorgorganisatie TanteLouise in Bergen op Zoom, waar zij bestuurder van is:

Van de 168 bewoners bleken er vorige maand 92 besmet te zijn met het virus.

60 cliënten kregen zuurstof.

29 van hen overleden, soms in groepen van zes.

“Je kunt je voorstellen wat er gebeurt in zo’n huis als je versneld afscheid moet nemen van zoveel mensen”, stelt Helder.

Ook veel medewerkers bleken positief te zijn en vielen daardoor uit op de werkvloer, waaronder de locatieleiding en crisisorganisatie. Vanuit thuis probeerden zij de boel zo goed en kwaad als dat gaat aan te sturen.

Zo onderging Het Nieuwe ABG op veel fronten een metamorfose. Veel cliënten zaten in isolatie in hun kamer. Personeelsleden moesten worden ingevlogen die het zorgcentrum en de bewoners niet kenden. Inmiddels is de coronasituatie in het woonzorgcentrum weer onder controle.

Helft van coronabedden bezet

Het Regionaal Overleg Niet Acute Zorg in Brabant werkt met meerdere cohortlocaties, waar cliënten naartoe kunnen, als zij erg ziek worden van het coronavirus. Hiermee ontlasten de zorgcentra de ziekenhuizen. Van de 200 beschikbare bedden is ruim de helft bezet. Volgens twee van de drie toekomstscenario’s stijgt die beddenbezetting de komende periode, omdat in het hele land het aantal coronabesmettingen stijgt.

Het coronavirus heeft grote invloed op de verpleeg- en verzorgingshuizen. Bewoners zijn vaak extra kwetsbaar en hebben relatief intensieve zorg nodig. Ongeveer de helft van alle coronagerelateerde sterfgevallen vindt plaats in deze sector.

Zorgbestuurder Conny Helder zei tijdens de briefing in de Tweede Kamer te vrezen voor een versoepeling van coronamaatregelen, zodra mensen worden ingeënt tegen het coronavirus. Ze vreest dat het terugdraaien van maatregelen een groot nadelig effect heeft op de verpleeg- en verzorgingssector.

Het ziekteverzuim in de verpleeg- verzorgings- en thuiszorg ligt drie procent hoger dan normaal in deze tijd van het jaar. Ze is weliswaar blij met veel zij-instromers vanuit de horeca of KLM’ers die zich versneld laten omscholen en de zorg vooruithelpen. Maar volgens Helder is dit 'geen duurzame' oplossing voor het chronische personeelstekort van zo’n 50.000 mensen waar de langdurige zorgsector mee kampt.

