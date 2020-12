Misbruikopa (66) hoort opnieuw vijf jaar celstraf en tbs eisen

"Ik heb ontzettend veel spijt van wat ik gedaan heb en wil uitzoeken waarom." Dat zei de 66 jarige Cees van der S. woensdag in de rechtbank in Den Bosch. De officier van justitie eiste woensdag vijf jaar celstraf en tbs voor jarenlang misbruik van vijf kinderen.

De zaak, die eerder al in juli werd behandeld, ging woensdag verder omdat de reclassering eerst nog een onderzoek moest uitvoeren. In de zaal zaten moeders van de slachtoffertjes. Cees van der S. zou in zijn woonplaats Boxtel bijna zeven jaar lang vijf kinderen hebben misbruikt. De kinderen zagen in hem een 'soort opa', zo beschreef de rechter eerder hun relatie.