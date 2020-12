Eigenaar van Poolse supermarkten is doodsbang voor nieuwe aanslagen en gaat zijn winkels beveiligen

De eigenaar van meerdere Biedronka-supermarkten in Brabant gaat per direct zijn winkels beveiligen. Hij staat naar eigen zeggen doodsangsten uit. “Mijn winkels kunnen het volgende doelwit zijn. Straks vallen er nog doden. De mensen die dit doen zijn terroristen.”

Geen banden tussen eigenaren Die angst lijkt inmiddels gegrond. Dinsdag en woensdag waren er explosies bij Biedronka-supermarkten in Heeswijk-Dinther, Aalsmeer (beide dinsdag) en Beverwijk (woensdag). De schade is enorm.

Hoewel er geen sprake is van een overkoepelende keten, de supermarkten delen enkel hun Poolse naam, lijkt er al lang geen sprake meer te zijn van toeval. Ook volgens de burgemeester van Beverwijk staat de explosie in zijn stad niet op zichzelf.

Toch verbaast het de anonieme supermarkteigenaar dat ook de Biedronka-supermarkt in Heeswijk-Dinther getroffen is. Volgens hem zijn er geen banden tussen de eigenaar van die winkel, Shwana Rabati, en de twee getroffen supermarkten in Aalsmeer en Beverwijk, waarvan de eigenaren broers zijn.

'Reden is giswerk'

“De eigenaar in Heeswijk-Dinther is een compagnon van mij. Hij kent die mensen in Aalsmeer en Beverwijk niet. Hij heeft niets met ze te maken.” Wat dan wel de reden is, is giswerk, zegt hij. “Ik heb geen idee waarom ze deze supermarkten moeten hebben. Ik ben alleen doodsbang dat een van mijn winkels de volgende is.”