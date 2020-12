Colombiaanse cokeboeren in tranen, justitie wil 'speciaal ingevlogen profs' de cel in

Luis, Wilmar, Aguileo en de boer (tekening: Adrien Stanziani) vergroot

Drie Colombiaanse mannen runden vakkundig een professioneel drugslab in een koeienstal in Lepelstraat. Ze moeten ieder drie jaar cel in, als het aan justitie ligt. Ook de boer komt er niet zomaar vanaf: hij hoorde anderhalf jaar cel eisen en een fikse boete.

"Natuurlijk wisten de verdachten dat ze in een lab moesten gaan werken", zei de officier van justitie donderdag in de rechtbank van Breda. "Dit zijn geen amateurs. Het uitwasproces is een ingewikkeld proces. Je moet er kennis van hebben, zodat de boel niet ontploft. Ze worden ingevlogen, hebben hoogwaardige kennis en ze worden door anderen bevoorraad."

Het drugslab werd op 4 maart dit jaar ontdekt na een tip. Bij de inval hing er een benzinelucht binnen, die typisch is voor cocaïnefabrieken. Agenten vonden in de loods drie Colombianen die zich verstopten.

'Kamperen bij de boer'

Er stond een vouwwagen waarin ze sliepen. Verder was er een soort muur gebouwd van hooibalen Volgens de politie om het lab onzichtbaar te maken. Dat lab zat in een grote partytent. Daar stonden ook vaten met chemische stoffen zoals zwavelzuur en benzine. Er lagen overal stapels karton: platgemaakte fruitdozen. In dat karton zat cocaïne opgelost. De Colombianen moesten dat karton natmaken, uitpersen en dan moest dat vocht gefilterd worden. Eindproduct: 44 kilo coke met een straatwaarde van 2,2 miljoen euro. Maar het OM denkt dat er voor veel meer coke is uitgeperst.

De officier van justitie noemde de drie Colombianen 'een schakel in een groter geheel'. De mannen willen niet veel zeggen over wat ze daar deden. Ze hebben al diverse keren gezegd dat ze er in zijn geluisd en dat ze eigenlijk kwamen voor schoonmaakwerk en veehouderij. Over cocaïne wilden ze niet praten.

Gevlucht voor guerilla's

Verdachte Luis A.M. (26) is landarbeider en werkte als koffieplanter maar vluchtte voor guerilla's. "Als je in die situatie zit moet je wat doen en toch een manier vinden om vooruit te komen". Wilmar M. (48) legde een familiefoto op tafel en barstte in tranen uit. "Mijn zoon vraagt heel vaak aan mijn vrouw waar ik ben." Aguileo P.M. (51) bood zijn excuses aan en was ook in tranen. Hij vroeg begrip vanwege de armoede in zijn land. "Je probeert voor je familie vooruit te komen."

Het OM is ervan overtuigd dat ze niet de grote bazen zijn achter dit lab. "Maar het is hier niet een beetje mengen en roeren. Dit is een gevaarlijk chemisch proces, en je hebt specifieke kennis en vaardigheden nodig. Weliswaar is leven in Colombia niet eenvoudig en maar dat kan en mag geen excuus zijn."

'Nette man'

De Lepelstraatse koeienboer hoorde anderhalf jaar cel tegen zich eisen. En een boete van 26.000 euro. De boer zegt dat hij van niks wist en zijn stal verhuurd had aan een 'nette man' uit België. Maar daar had het OM geen boodschap aan. Ze zien wel degelijk schuld bij hem, ook al maakte hij geen drugs.

"Het is onwaarschijnlijk dat hij niks gezien heeft. Hij heeft zijn loods ter beschikking gesteld, aan een onbekend iemand. Maar een boer laat nooit iets zomaar gebeuren op zijn terrein. Hij wist wat er in zijn loods gebeurde. Zelfs zijn vader zei dat er iets niet klopte", zei de officier van justitie.

Vanmiddag volgden de pleidooien. Advocaten hadden onder meer kritiek op het technisch onderzoek. Ze vinden dat er te weinig kartonmonsters zijn onderzocht en dat het gissen is naar de omzet van het lab.

Wanneer de rechtbank uitspraak doet is nog niet bekend.

