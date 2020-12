Beveiliger vindt lekkende en rokende vaten met drugsafval in Cromvoirt

Een beveiliger van de kazerne in Vught heeft woensdagavond laat op zijn ronde een groot aantal vaten met drugsafval ontdekt. De vaten waren gedumpt op een zandpad aan het Pepereind tussen Vught en Cromvoirt. Verschillende vaten lekten en rookten.

Speciale medewerkers van de brandweer in beschermende pakken kwamen rond halftwaalf naar de plek van de vondst om de vaten te stabiliseren. Een gespecialiseerd bedrijf moet de vaten nog opruimen. De kosten hiervan zullen behoorlijk in de papieren lopen. De gemeente is op de hoogte gesteld van de dumping.

Het is deze week niet de eerste drugsdumping in onze provincie. Zo was het de afgelopen dagen al raak in Bergen op Zoom, in Ommel en in de Loonse en Drunense Duinen.