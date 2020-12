Borrelende en rokende vaten drugsafval gedumpt in Cromvoirt

Wachten op privacy instellingen... Foto: Bart Meesters/SQ Vision Volgende Vorige vergroot 1/2 Lekkende en rokende vaten met drugsafval gevonden in Cromvoirt

Een beveiliger van de kazerne in Vught heeft woensdagavond laat op zijn ronde een groot aantal vaten met drugsafval ontdekt. De vaten waren gedumpt op een zandpad aan het Pepereind tussen Vught en Cromvoirt. Verschillende vaten lekten, de rommel is dus in de bodem terechtgekomen. "Het goedje borrelde en rookte", laat een woordvoerder namens de gemeente Vught donderdagochtend vroeg weten.

Sandra Kagie Geschreven door

In totaal gaat het in Cromvoirt om tien grote vaten met een inhoud van zo'n tweehonderd liter en een aantal kleinere vaten van zo'n twintig liter.

Speciale medewerkers van de brandweer in beschermende pakken kwamen rond halftwaalf naar de plek van de vondst om de vaten te stabiliseren. Een gespecialiseerd bedrijf heeft de vaten opgeruimd. Nu moet de grond nog worden afgegraven en schoongemaakt. De kosten hiervan zullen voor de gemeente behoorlijk in de papieren lopen. Een bedrag kan de woordvoerder donderdag nog niet noemen.

Voormalige vuilstort

Opvallend is dat de dumping werd gedaan op het terrein van de voormalige vuilstort van Cromvoirt. Hier is volgens omstanders begin oktober ook een grote hoeveelheid asbestplaten gedumpt. De gemeente bekijkt in overleg met de politie of ze aangifte kan doen.

Foto: Bart Meesters/SQ Vision vergroot

Het is deze week niet de eerste drugsdumping in onze provincie. Zo was het de afgelopen dagen al raak in Bergen op Zoom, in Ommel en op de Loonse en Drunense Duinen. Aan de drugsdumping in Bergen op Zoom van dinsdagavond had boswachter Erik de Jonge woensdag nog zijn handen vol, zo liet hij weten.

Wachten op privacy instellingen...

Foto: Bart Meesters/SQ Vision vergroot

Foto: Bart Meesters/SQ Vision vergroot

LEES OOK:

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.