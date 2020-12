Coronanieuws: 'Tweede dip door corona minder schadelijk', zeggen economen Rabobank

Foto: Pexels. vergroot

In dit liveblog houden we je donderdag op de hoogte van het laatste nieuws rond de coronacrisis in Brabant en daarbuiten.

De hoofdpunten:

Het RIVM meldde woensdag 1020 nieuwe besmettingen in Brabant.

Landelijk gezien meldde het RIVM woensdag 6589 besmettingen.

Economen Rabobank: tweede dip door corona minder schadelijk

07.40 - 'Ongestoorde kerstvakantie nodig voor personeel onderwijs'

Een ongestoorde kerstvakantie is broodnodig voor personeel in het onderwijs om de hoge werkdruk vol te houden, stelt CNV Onderwijs donderdag. De vakbond reageert ermee op signalen van het kabinet dat geen enkele maatregel op voorhand wordt uitgesloten om het aantal coronabesmettingen terug te dringen.

CNV Onderwijs vreest voor een verlenging van de kerstvakantie of dat landelijk digitaal onderwijs wordt opgelegd in de eerste schoolweek van januari. "Het is een volstrekte no-go om in of net voor de kerstvakantie, die op 19 december begint, alsnog met maatregelen te komen die voorbereidingen vergen waar schoolleiders en docenten hun vakantie voor moeten onderbreken", stelt de vakbond.

06.10 - Opnieuw recordaantal nieuwe besmettingen in Duitsland

Het aantal nieuwe coronabesmettingen dat in Duitsland in een etmaal is vastgesteld, is verder gestegen naar een nieuw recordaantal. Het Robert Koch Instituut (RKI), de Duitse evenknie van het RIVM, heeft donderdagochtend 23.679 nieuwe besmettingen gemeld. Woensdag meldde het RKI 20.815 nieuwe gevallen, een forse toename ten opzichte van dinsdag, toen er 14.054 nieuwe besmettingen werden gemeld.

Het dodental in Duitsland is in de afgelopen 24 uur met nog eens 440 toegenomen. Woensdag werd een recordaantal van 590 sterfgevallen in een etmaal gemeld.

01.00 - Economen Rabobank: tweede dip door corona minder schadelijk

De tweede golf aan coronabesmettingen is voor de Nederlandse economie veel minder schadelijk dan de eerste periode van lockdowns. Hoewel sectoren als de horeca en toerisme hard geraakt zijn, hielden huishoudens hun uitgaven beter op peil dan in het voorjaar, stelt Rabobank in een nieuwe prognose.

De eerder gevreesde daling van huizenprijzen is volgens kenners van de bank ook van de baan. De bank rekent er nu op dat het bruto binnenlands product (bbp) in heel 2020 met 4,2 procent krimpt, tegenover de 5,7 procent krimp die in oktober werd voorspeld. Het duurt wel langer dan een jaar voordat de economie zich volledig heeft hersteld, met 2,4 procent groei in heel 2021.

01.00 - Post- en koeriersbedrijven gedijen goed in coronatijd

De transportsector lijdt zwaar onder de coronacrisis, maar daar hebben veel post- en koeriersbedrijven geen last van. Deze bedrijven behaalden in het derde kwartaal 11 procent meer omzet. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

"Doordat consumenten minder fysieke winkels bezochten werden meer aankopen online gedaan", aldus de onderzoekers. Dat leverde postbodes en koeriers meer werk op. Veel andere vervoersbedrijven zagen hun omzet juist dalen in het derde kwartaal. Dat geldt vooral voor luchtvaart- en spoorwegbedrijven.

00.00 - Artsen en verpleegkundigen van de intensive care uitgeroepen tot Nederlander van het Jaar

Elsevier Weekblad heeft de artsen en verpleegkundigen van de intensive care uitgeroepen tot Nederlander van het Jaar 2020. In talkshow Op1 vertelde onder meer ic-verpleegkundige Rowan Marijnissen van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) het verhaal van een patiënt die haar is bijgebleven. Ook intensivist Desiree Burger van het ETZ zat in de uitzending.

