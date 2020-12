Massale intocht van Belgen leidde tot winkelsluiting in Eindhoven tijdens Black Friday-weekend

Druk in de binnenstad van Eindhoven (foto: Joris Dirckx). vergroot

Zestig procent van de mensen die op de zaterdag na Black Friday gingen winkelen in Eindhoven, kwam uit België. Dat zegt gedragsanalist Roelf Pot, die door de gemeente in de arm is genomen om de drukte in de binnenstad beter te stroomlijnen. Burgemeester John Jorritsma sloot die dag de winkels, omdat er veel te veel mensen waren.

Het was, zegt Pot, mede op zijn voorspraak dat de burgemeester 28 november de binnenstad op slot deed. “We zijn geen Muppets. Als we kritiek hebben, dan trekken we aan de bel”, aldus Pot, die verbonden is aan het Event Safety Institute in Rotterdam. De voormalig politiemedewerker is vooral gespecialiseerd op het gebied van veiligheid in menigtes.

'Schuldgevoel aangepraat'

Eindhoven heeft, zoals hij dat uitdrukt, als ‘shopperstad’ een grote regionale aantrekkingskracht. Die zelfs grensoverschrijdend is. “Zeker zestig procent van de mensen van wie we de kentekens hebben bekeken, kwam uit België. Op een bepaald moment hebben we gezegd dat het te druk werd. Jorritsma heeft dat toen ’s avonds, onder meer in Belgische media, verteld. En de luisteraars en kijkers een soort van schuldgevoel aangepraat. Dat heeft gewerkt, want een dag later waren er veel minder Belgen in de stad.”

Het was na de bewuste zaterdag sowieso beter te behappen in de gekende winkelstraten. Ook Nederlanders togen veel minder massaal naar steden als Eindhoven. De oproep miste haar uitwerking dus niet en dat is wat Pot ook steeds hoopt te bewerkstelligen: gedragsbeïnvloeding. Hoe lastig dat is. “Veel mensen houden graag vast aan hun routine. Hier zijn ze moeilijk vanaf te brengen. Ze stappen in de auto, rijden naar een stad en komen er daar achter dat het te druk is. Maar dan ben je al te laat. Mensen leven in een coconnetje”, vertelt Pot.

Afstemmen en ingrijpen

Ondernemers valt in deze dagen eveneens wat te verwijten. “Zij hebben ook een eigen coconnetje, doen hun ding en schermen met aanbiedingen waar mensen juist op afkomen”, schetst Pot. Het is zaak om belangen op elkaar af stemmen. En tijdig in te grijpen.

Looplijnen, stewards, beveiligers: ze zijn niet meer weg te denken uit een winkeldomein. Maar er is meer nodig, vreest Pot, om de aanhoudende drukte te kanaliseren. “We zijn landelijk bezig om bijvoorbeeld parkeergarages bij ons werk te betrekken. Je kunt mensen wel door een stad laten koersen langs volle parkeergarages, maar als je eerder laat weten dat er nergens plek is, dan komen de mensen gewoon niet.

Als ze er eenmaal zijn, dan zijn ze er voorlopig niet weg. Bij code rood ben je al te laat. Wat de ondernemers hiervan vinden? Die weten er van. Die zitten ook niet te wachten op lange wachtrijen. Zij willen toch tijd hebben om hun klanten te kunnen helpen.”

Grote zorgen voor richting kerst

Maar of dat de komende weken lukt? “Voor dit weekend zie ik dit geen problemen, voor daarna maak ik me grote zorgen. Onze taak wordt het dan mensen te verleiden hun gedrag te beïnvloeden. Dat betekent dat ze wat anders zouden moeten gaan doen dan wat ze van plan waren. En anders moeten wij dat onmogelijk maken zodat het voor iedereen beheersbaar wordt.”

