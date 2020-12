Twee meisjes bijna verkracht door man uit Diessen: vier jaar cel en tbs

De rechter heeft geoordeeld (foto: archief). vergroot

Een man uit Diessen heeft van de rechtbank in Den Bosch vier jaar gevangenisstraf en tbs met voorwaarden gekregen. Er is bewezen dat deze 36-jarige Thomas van W. heeft geprobeerd om twee meisjes te verkrachten. De slachtoffers, van 18 en 13, werden afgelopen voorjaar misbruikt in Casteren en Hulsel. Van W. heeft zijn daden bekend.

Volgens de rechtbank heeft hij de twee meisjes in een uiterst beangstigende situatie gebracht en hebben de pogingen ingrijpende gevolgen voor hen. Om de kans op herhaling te voorkomen is tbs met voorwaarden opgelegd.

De komende twee jaar moet de inwoner van Diessen meewerken aan toezicht door de reclassering, aan huisbezoeken en aan een (eventuele) opname in een instelling. Ook mag hij geen drugs en alcohol gebruiken en geen contact zoeken met zijn slachtoffers. Beide meisjes moet hij bovendien een schadevergoeding van ruim vijfduizend euro betalen.

Het Openbaar Ministerie eiste twee weken geleden dezelfde straf.

Bang betrapt te worden

Op 25 maart sloeg de man voor het eerst toe. Hij vergreep zich toen aan een meisje dat in Casteren aan het hardlopen was. Twee maanden later sleurde hij een ander meisje, dat aan het skeeleren was in Bladel, de bosjes in. Ook zij werd onzedelijk betast.

De man heeft zich volgens de rechtbank slechts laten leiden door eigen seksuele behoeften. In beide gevallen kwam het niet tot een verkrachting, omdat de dader bang was dat hij door anderen zou worden betrapt.

