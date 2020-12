Troostlied 'Doorgaon' staat niet in de Top 2000, maar deze Brabantse artiesten wel

Veul Gere staat helaas niet in de Top 2000. vergroot

Fans van het troostlied Doorgaon hebben hun best gedaan, maar helaas staat het carnavalsnummers dit jaar niet in de Top 2000 van NPO Radio 2. Gelukkig staan er wel andere Brabantse nummers in de populaire hitlijst.

Carnavalsnummers zijn niet bepaald vertegenwoordigd in de Top 2000. “Het is een van de grootste volksfeesten in Nederland, maar ze staan niet in de Top 2000. Dat móet anders”, zei carnavalsvierder Thijs een maand geleden al in een oproep om het lied in de hitlijst te krijgen.

Hoewel veel mensen gehoor gaven, staat het nummer helaas niet in de lijst. Maar wees niet getreurd, er staan gelukkig nog andere Brabantse nummers in de top. Vooral Guus Meeuwis is goed vertegenwoordigd. Naast Brabant staan ook Het Dondert en het Bliksemt, Geef mij je angst en Het is een nacht in de lijst.

Van Krezip tot Doe Maar

Guus is natuurlijk niet de enige artiest in de Top 2000. Het nummer Onderweg van Abel staat al jaren in de lijst en ook I would stay van Krezip ontbreekt in 2020 natuurlijk niet.

Daarnaast staat Doe Maar dit jaar uiteraard weer met een aantal nummers in de lijst en is ook Ben ik te min van Armand weer te horen tussen kerst en oud en nieuw.

Benieuwd of jouw favoriete Brabantse nummer in de top 2000 staat? Hier kun je zien welke nummers er dit jaar instaan.

