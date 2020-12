Vrouw die lesbienne in azc overgoot met kokend water, moet van OM een jaar de cel in

Het azc Gilze (archieffoto). vergroot

De vrouw die afgelopen augustus de lesbische Happy met kokend water overgoot in het azc in Gilze, moet van het Openbaar Ministerie twaalf maanden de cel in. Het slachtoffer liep heftige brandwonden op. Volgens het OM is het slachtoffer niet aangevallen vanwege haar geaardheid.

Op 3 augustus ontstond er ruzie tussen een lesbisch stel en een koppel bestaande uit man en vrouw, allemaal van Nigeriaanse afkomst. Het slachtoffer Happy was vanuit een ander asielzoekerscentrum op bezoek bij haar vriendin in Gilze.

De vrouw die donderdag terechtstond, pakte tijdens de ruzie een waterkoker en gooide die richting de twee andere vrouwen. Ze wordt verdacht van zware mishandeling. Er zou volgens het slachtoffer sprake zijn van discriminatie vanwege haar geaardheid. Het slachtoffer is nog altijd niet hersteld van haar ernstige brandwonden. Haar huid blijft mogelijk voor altijd verkleurd.

Het slachtoffer liep hevige brandwonden op

Geen discriminatie

Het OM constateert echter dat het slachtoffer en haar vriendin de confrontatie hebben opgezocht naar aanleiding van opmerkingen over hun geaardheid. Ook blijkt uit het dossier dat zij de eerste klap hebben uitgedeeld. Tijdens de ruzie zijn er door de verdachte geen uitlatingen over de geaardheid gedaan en ook blijkt niet uit andere verklaringen dat het hete water over het slachtoffer heen is gegooid omdat zij lesbisch is. "Op basis van het dossier is onvoldoende gebleken dat het water enkel en alleen over het slachtoffer is gegooid vanwege haar geaardheid", aldus de officier van justitie.

Het OM zegt dat er onvoldoende aanwijzingen om de vermeende discriminatie als strafverzwarend mee te nemen. De rechter doet over twee weken uitspraak.

