Horeca houdt vast aan illegale heropening op 17 januari en roept op om massaal te reserveren

Foto: Pexels. vergroot

Duizenden kroegbazen en restauranthouders roepen hun gasten op om een reservering te maken voor zondag 17 januari. Op die dag willen zij, hoewel dat nog niet mag van de regering, hun deuren weer openen. Deze al eerder aangekondigde actie gaat door omdat de horecabazen de extra steunmaatregelen van het kabinet onvoldoende vinden. Via een campagne op social media wil de horeca mensen mobiliseren.

Ronald Strater Geschreven door

De druk op het kabinet wordt opgevoerd. De horeca doet namelijk een oproep aan heel Nederland om voor 17 januari massaal te reserveren bij hun favoriete café of restaurant. Het is een 'wilde' actie van meer dan 65 opstandige afdelingen van Koninklijke Horeca Nederland (KHN), waar ook bijvoorbeeld de afdelingen in Breda, Eindhoven, Oss en Helmond aan meedoen.

De actie wordt officieel niet gesteund door het landelijke bestuur van de belangenorganisatie KHN, maar de onverzettelijkheid van de dissidenten blijkt groot. Zij menen dat ze door het kabinet anders behandeld worden dan bijvoorbeeld winkels en pretparken. Ze vinden de extra steunpakketten die de regering vorige week toezegde, een stap in de goede richting, maar veel te weinig om gedwongen sluiting van veel horecazaken te voorkomen.

"Boetes kunnen op de stapel, want van een kale kip kun je niet plukken."

“Dat is te gek voor woorden", zegt Bredanaar Johan de Vos, woordvoerder namens alle opstandige KHN-afdelingen. "Eventuele boetes bij een opening houden ons daarom echt niet meer tegen. Die kunnen op de rest van de stapel, want van een kale kip kun je tenslotte niet plukken. Het is nu pompen of verzuipen. Er valt voor ons alleen nog maar te winnen."

Gebrek aan perspectief is eveneens een veelgehoorde klacht vanuit de horeca. De reserveringen van gasten voor 17 januari moeten de horecaondernemers wel perspectief bieden en hen een extra steuntje in de rug geven tegenover de overheid. Om dat voor elkaar te krijgen start de groep van woordvoerder Johan de Vos een campagne op social media.

De groep horecaondernemers vindt dat zij gasten op 17 januari veilig en volgens protocol kan ontvangen. Volgens hen heeft een horecazaak bijvoorbeeld het hoogste aantal verversingen van lucht per unieke bezoeker en dat is volgens hen meer dan veel andere gebouw. Omdat de restaurants en kroegen de afgelopen tijd dicht zijn geweest, is de stijging van het aantal besmettingen volgens hen dan ook niet de schuld van de horeca.

"Het zwalkende beleid van de overheid is het enige wat constant is gebleken in deze crisis", meent De Vos. "Daardoor zit iedereen nu met kerst thuis en overleeft een gedeelte van onze branche het niet. Als er geen gehoor wordt gegeven aan de roep om compensatie en een duidelijke strategie, dan gaan de deuren van duizenden horecagelegenheden op 17 januari open."

