Winkeliers verliezen zaak om verkoopverbod, vuurwerk blijft verboden

Er mag eind dit jaar definitief geen vuurwerk worden verkocht. Dat heeft de rechtbank in Den Haag besloten vrijdag. Twee winkeliers uit Milheeze en Rijen stapten met ongeveer 150 collega's naar de rechter omdat ze het niet eens zijn met het besluit.

De winkeliers vinden dat het kabinet veel te laat heeft besloten om al het vuurwerk te verbieden, namelijk op 13 november. Ook zijn ze van mening dat met het besluit de bedrijfstak de nek wordt omgedraaid.

'Verplichtingen aangegaan'

"De trein was al in volle vaart toen de regering het besluit nam", zei advocaat Lex de Jager eerder. "Er zijn verplichtingen aangegaan met importeurs en er zijn containers vol met vuurwerk onderweg, die binnenkort aankomen in de haven. Er zijn enorme sommen geld geïnvesteerd, terwijl de omzet straks nul is."

De advocaat noemde ook de compensatieregeling die het kabinet in het vooruitzicht heeft gesteld, zwaar onvoldoende. De rechtbank gaat daar niet in mee. "De Staat heeft volgens de rechter voldoende gemotiveerd waarom het verbod nodig is en wat hij daarmee wil voorkomen", staat in het vonnis.

Overbelasting zorg

De rechtsgang was een initiatief van de Stichting Vuurwerkdealers Nederlands Consumentenvuurwerk. Het vuurwerkverbod is er om de zorg te ontlasten. Die is overbelast door het coronavirus. De jaarwisseling is een van de drukste momenten voor de spoedeisende hulp in ziekenhuizen.

