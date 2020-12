Vlisco dreigt ondernemingsraad te ontslaan als die plan voor 40 tot 50 ontslagen openbaar maakt

Onrust binnen modestoffenfabrikant Vlisco in Helmond. Het bedrijf wil 40 tot 50 banen schrappen vanwege tegenvallende omzetcijfers, melden bronnen aan Omroep Brabant. Dat is bijna tien procent van het personeel. Daarnaast dreigt het bedrijf de ondernemingsraad te ontslaan als zij deze tot nu toe geheime plannen deelt met het personeel.

Al maanden gaat het financieel gezien niet goed bij het modestoffenbedrijf. De Helmondse onderneming heeft last van de teruggelopen vragen naar stoffen in voornamelijk Afrika, onder meer door de coronacrisis.

Medewerkers weten nog van niets Vakbonden, OR en Vlisco praten al drie maanden met elkaar, maar ze kwamen niet tot een akkoord. Anderhalve maand geleden kwam het modestoffenbedrijf met een reorganisatieplan, maar dat heeft de OR met een negatief advies afgekeurd.

Inmiddels weten de medewerkers nog steeds niet wat hen precies boven het hoofd hangt. Maandag wilde de OR eigenlijk de achterban bijpraten. ''Zij vinden dat het personeel moet weten wat er speelt'', vertelt Sarah Baghat van vakbond FNV.

'Zulke bedreigingen accepteren wij niet' Maar daar wil Vlisco een stokje voor steken. "Zij dreigt met ontslag voor de zeven OR-leden als ze de plannen delen met de rest van het bedrijf. Ik heb dit nog nooit meegemaakt. Dit is heel heftig. Sommige OR-leden zijn hartstikke bang."

Onacceptabel, vindt Baghat. "Zulke bedreigingen richting werknemers zullen wij nooit accepteren." Volgens de vakbondsvrouw beraadt de OR zich nog over hun volgende stappen.

Reorganisatie is nodig

Volgens de vakbonden bestaat er geen discussie óf de reorganisatie nodig is, maar wel de manier waarop. "Het bedrijf kijkt te veel naar de mensen die ontslagen moeten worden, in plaats van de functies. Dat klopt niet."