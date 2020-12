Mysterieuze monoliet duikt nu ook op in Oosterhout

Foto: Jeroen Stuve/SQ Vision vergroot

In Oosterhout is vrijdag een mysterieuze monoliet opgedoken. Eerder zijn er al dergelijke pilaren gezien in Delft, Maasbracht en Beneden-Leeuwen. De zuil werd vrijdagochtend ontdekt door een voorbijganger.

De monoliet staat aan het Wilhelminakanaal Zuid bij een leegstaand bedrijf achter een hek. Wie het ding er heeft neergezet, is niet bekend.

Wachten op privacy instellingen...

Een dergelijke monoliet werd voor het eerst gezien in de woestijn van Utah in de VS. Sindsdien worden de zuilen op allerlei plekken in de wereld gezien. De monolieten zijn 'mysterieus' omdat niemand weet wie en waarom de pilaren worden geplaatst.

Foto: Jeroen Stuve/SQ Vision vergroot

Foto: Jeroen Stuve/SQ Vision vergroot

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.