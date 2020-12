'Dit verdient geen schoonheidsprijs', politiek in Helmond schrikt van conflict bij Vlisco

Stoffen gemaakt door het Helmondse Vlisco (Foto: archief) vergroot

De gemeenteraad in Helmond is geschrokken van de dreigende ontslagen bij textielfabrikant Vlisco. En politici in de raad zijn niet te spreken over de manier waarop Vlisco volgens de bonden met de ondernemingsraad omgaat. Volgens de vakbonden FNV en CNV dreigt het bedrijf de OR te ontslaan als die de plannen voor de 40 tot 50 ontslagen bekend zouden maken bij de rest van het bedrijf.

"Bizar", zegt fractievoorzitter Thomas Tuerlings, fractievoorzitter van de grootste partij in de raad GroenLinks. "Als het zo is gelopen, is het immoreel management."

“Schandalig”, reageert Lonneke Maráczi van een van de grootste partijen in de raad, de SP. “Dit is niet de manier om mensen te behandelen. En volgens mij kan het niet eens.”

Leden van een ondernemingsraad genieten ontslagbescherming. Alleen in bepaalde gevallen kan een OR-lid ontslagen worden, bijvoorbeeld om bedrijfseconomische redenen of bij ernstige misdragingen. “Bij de rechter kom je hiermee niet weg”, zegt Stef Stevens van D66.

‘Op een koninklijke manier’

In de raad is wel begrip voor de noodzaak bij bedrijven om mensen te ontslaan. “In deze tijd is het niet vreemd dat je als bedrijf moet bezuinigen”, zegt Yalcin Yeyden, fractievoorzitter van het CDA. “Maar dit verdient geen schoonheidsprijs.”

“We roepen Vlisco op om de regelgeving te respecteren. Het moet wel op een koninklijke manier gebeuren, waarin iedereen zijn rechten gewaarborgd ziet.”

‘Donderslag’

Meer dan bezorgdheid en ongenoegen uitspreken, kan de gemeenteraad van Helmond niet doen. “ Je staat aan de zijlijn en hebt niet alle ins en outs”, zegt Cor van der Burgt van de VVD. ‘Het is een donderslag bij heldere hemel. Het is heel triest voor de mensen die het treft. Dit gun je niemand. Zeker niet vlak voor Kerst.”

“Het zou Vlisco sieren als ze alle mogelijkheden benutten om mensen binnenboord te houden, nu er licht aan het einde van de tunnel lijkt te zijn met vaccins.”

Vlisco heeft het moeilijk door de coronacrisis. Deze zomer sloot het bedrijf de deuren gedurende zeven weken. De gemeente Helmond wil niet reageren op wat zij 'een interne aangelegenheid van de organisatie en hun medewerkers' noemt.

