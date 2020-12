Geert vond de mysterieuze monoliet: 'Gisteravond stond hij er nog niet'

De mysterieuze monoliet (foto: Foto: Jeroen Stuve/SQ Vision). vergroot

De 42-jarige Geert Kollau kon zijn ogen vrijdagochtend niet geloven. Op het bedrijventerrein in Oosterhout waar hij aan het werk ging, zag hij ineens een mysterieuze monoliet. "Ik vind het echt helemaal geweldig."

"Het was net licht. Ik had net mijn kinderen naar school gebracht. Ineens zag ik die pilaar daar staan." Geert is ervan overtuigd dat de ijzeren pilaar daar afgelopen nacht geplaatst moet zijn. "De avond ervoor was ik er ook en toen stond hij er nog niet. Het is een prachtig ding!"

De monoliet staat aan het Wilhelminakanaal Zuid op het terrein van de voormalige stoelenfabriek van Galvanitas. Daar worden straks woningen gebouwd. In het leegstaande gebouw komt ook een culturele broedplaats, waaraan Kollau meewerkt. "We hebben vier weken geleden de sleutel gekregen. Zo'n mooi kunstwerk, dat moet een goed voorteken zijn."

"Meestal verdwijnen ze ook weer snel, dus ik ga hem de komende tijd goed in de gaten houden."

"Ik heb me erin verdiept en kwam erachter dat ze overal opduiken", vervolgt Geert. Een dergelijke monoliet werd voor het eerst gezien in de woestijn van Utah in de VS. Sindsdien worden de zuilen op allerlei plekken in de wereld gezien. In Nederland doken ze onder andere op in Delft, Maasbracht en Beneden-Leeuwen. Ze zijn 'mysterieus' omdat niemand weet wie en waarom de pilaren worden geplaatst.

"Meestal verdwijnen ze ook weer snel, dus ik ga hem de komende tijd goed in de gaten houden", benadrukt hij. Hij overweegt zelfs om er een cameraatje op te plakken. "Die paal zorgt in ieder geval voor leuk en vrolijk nieuws in deze coronatijd."

Of Geert zelf niet verdacht is, als kunstenaar? "Ik heb echt geen idee wie erachter zit", zegt hij lacherig. Ook zijn collega-kunstenaars van de toekomstige broedplaats verdenkt hij niet. Ook de projectontwikkelaar van de huizen die op het terrein gaan komen ontkent. Voorlopig blijft het dus een mysterie, wie het voorwerp heeft geplaatst.

Beelden van de mysterieuze monoliet:

