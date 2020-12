Provincie keerde dit jaar ruim twee ton uit aan gemeenten voor het opruimen van drugsafval

Gemeenten hebben in 2020 ruim twee ton gekregen voor het opruimen van drugsafval op gemeentelijke gronden in Brabant. Mogelijk loopt dat cijfer nog op. Brabantse gemeenten kunnen de helft van de schoonmaakkosten van een dumping declareren bij de provincie.

Veel aanvragen in Brabant

In 2020 zijn er 48 aanvragen ingediend voor een totaalbedrag van 416.598 euro. Daarvan zijn 41 aanvragen gedaan door 15 gemeenten, goed voor in totaal 334.529 euro. Het resterende bedrag betreft aanvragen van waterschappen en particulieren.