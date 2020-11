Gedumpte drugs in Beers blijkt bedrijfsafval, 'Maar het blijft lomp en verwerpelijk'

Foto: Marco van den Broek / SQ Vision Mediaprodukties vergroot

In de 21 vaten die eind september in Beers werden gevonden, zat geen drugsafval, maar bleekaarde. Dat is een kleisoort die wordt toegepast bij de raffinage van olie en was. Burgemeester Wim Hillenaar van de gemeente Cuijk, waar Beers onder valt, maakte dat maandag bekend tijdens een raadsvergadering.

“Het was dus geen spectaculaire drugshoeveelheid, maar bedrijfsafval. Het zag er wel zo uit, maar het bleek niet zo te zijn. Het maakt de dumping er niet minder lomp of verwerpelijk op”, aldus de burgemeester.

Opruimen kost 30 mille

Het opruimen van de troep gaat 30.000 euro kosten. De gemeente Cuijk kan de provincie vragen of die de helft voor haar rekening wil nemen. Dat zou betekenen dat Cuijk voor de schoonmaak 15.000 euro moet betalen. ”Of de gemeente in een later stadium kosten kan verhalen, is op dit moment niet duidelijk”, zo laat een woordvoerder weten.

De bleekaarde was voor onderzoek naar een depot van Strukton in Eindhoven gebracht. De Landelijke Faciliteit Ondersteuning Ontmantelen (LFO) heeft daar monsters genomen voordat de troep uiteindelijk bij ATM, de afvalverwerker in Moerdijk, is dan wel wordt verwerkt.

'Asociale dumping'

De vaten, ieder met een inhoud van 1000 liter, werden 24 september opgemerkt door een voorbijganger. Hij zag ze liggen aan de Bungelaar, vlakbij een dorpsstrandje aan de Kraaijenbergse Plassen. Sommige vaten lekten. De politie sprak van een ‘asociale dumping.’ Een woordvoerder: "Criminelen zijn rijk geworden en de belastingbetalers draaien op voor de kosten om de rotzooi op te ruimen."

Bekijk hier de beelden van de vondst van de vaten in Beers, en lees hieronder verder.

1730 drugsafval KORT.Copy.01.transfer vergroot

Marloes Lippens, coördinator synthetisch drugs van de eenheid Oost-Brabant, maakte zich ook grote zorgen over de gevolgen voor de natuur: "Als er 21.000 liter drugsafval onbeheerd de bodem in loopt, veroorzaakt dit een gevaar voor dieren en flora."

Op andere plek wel drugscriminaliteit

Afgelopen weekend werd Beers weer in verband gebracht met drugscriminaliteit. In een loods aan de Leuvert werd een drugslab gevonden. Het was niet meer in werking, maar agenten vonden er nog wel meerdere jerrycans, vaten, gereedschap en ander materiaal. Volgens de politie werd er synthetische drugs gemaakt.

LEES OOK:

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.