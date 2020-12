Geen treinen tussen Eindhoven en Helmond na aanrijding op het spoor bij Nuenen

Op het spoor tussen Eindhoven en Helmond rijden zaterdagochtend geen treinen na een aanrijding. Naar verwachting duurt de stremming nog tot half drie vanmiddag.

Rond kwart over elf zaterdagochtend gebeurde de aanrijding met een persoon, op het spoor bij Nuenen, op het traject tussen Eindhoven en Venlo. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk.