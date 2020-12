Treinen tussen Eindhoven en Helmond rijden weer

Op het spoor tussen Eindhoven en Helmond reden zaterdagochtend en begin van de middag geen treinen na een aanrijding. Rond drie uur waren de beperkingen weer voorbij.

Rond kwart over elf zaterdagochtend gebeurde de aanrijding met een persoon, op het spoor bij Nuenen, op het traject tussen Eindhoven en Venlo. Wat er precies is gebeurd, is nog onduidelijk.