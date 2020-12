Mysterieuze monoliet in Oosterhout is na een dag weer spoorloos verdwenen

Foto: Geert Kollau vergroot

Zo plots als-ie Oosterhout in rep en roer bracht, zo plots is-ie weer verdwenen: de mysterieuze stalen monoliet. Het gevaarte is zaterdag nergens meer op het terrein van de voormalige stoelenfabriek van Galvanitas te bekennen. En uiteraard, geheel in lijn met de monolietentrend: niemand weet waarom, door wie of wanneer.

Ron Vorstermans Geschreven door

Kunstenaar Geert Kollau was vrijdag de eerste die over de monoliet berichtte op sociale media. Hij is daarmee in lokale kringen een beetje het uithangbord van de mysterieuze stalen obelisk geworden. Hij kreeg dan ook veel appjes vrijdag. Of hij meer wist. Nou, dat wist hij niet, helaas.

“Ja, ik ben kunstenaar, maar ik kan niet eens lassen”, lacht hij. Zaterdag kreeg hij echter een appje van een geheel andere orde. Van de beheerder van het terrein. Hij is weg, viel er te lezen. “Ik ben er heen gegaan en heb wat foto’s gemaakt. En inderdaad, de monoliet is weer weg. Maar verder weet ik niets”, verzekert Kollau.

De mysterieuze monoliet (foto: Foto: Jeroen Stuve/SQ Vision). vergroot

Mysterieuze monolieten

Op de foto’s is enkel te zien dat de monoliet tientallen centimeters was ingegraven. Eerder zijn er al vergelijkbare stalen pilaren gezien in Delft, Maasbracht en Beneden-Leeuwen. Maar ook elders op de wereld duiken de monolieten op - en worden ze weer weggehaald.

Wie het ding in Oosterhout heeft neergezet, is nog steeds niet bekend. Wie ‘m heeft weggehaald evenmin. Het mysterie houdt daarmee aan.

LEES OOK:

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.