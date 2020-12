Coronanieuws: Er liggen 296 coronapatiënten in de Brabantse ziekenhuizen

Archieffoto: Karin Kamp vergroot

In dit liveblog houden we je zondag op de hoogte van al het nieuws rondom de coronacrisis, in Brabant en daarbuiten.

Redactie & ANP Geschreven door

De hoofdpunten:

Zondag een extra Catshuisoverleg

In Nederland zijn zaterdag 9182 nieuwe gevallen van corona gemeld

Brabantse ziekenhuizen vragen personeel of ze kerstverlof willen inleveren.

Er liggen 296 mensen in Brabant in het ziekenhuis.

Lees al het nieuws over het coronavirus op onze themapagina.

11.26 - Strengere lockdown in Duitsland, winkels en scholen dicht

De Duitse regering en deelstaten zijn het eens geworden over een veel strengere lockdown. Die gaat woensdag in en duurt tot 10 januari. In die periode moeten veel winkels de deuren sluiten en ook scholen moeten in principe dicht, maakte bondskanselier Angela Merkel bekend.

In Duitsland was al een gedeeltelijke lockdown van kracht. Omdat het aantal coronabesmettingen fors bleef toenemen, overlegde Merkel zondag met de premiers van de deelstaten over aanvullende maatregelen. Ook in Nederland wordt vandaag overlegd over mogelijk strengere maatregelen.

Wachten op privacy instellingen...

11.06 - Bijna driehonderd coronapatiënten in de Brabantse ziekenhuizen

Er zijn in de afgelopen 24 uur vijfentwintig nieuwe opnames gemeld in de Brabantse ziekenhuizen, dat zijn er veertien minder dan een dag eerder. Er zijn 22 mensen uit het ziekenhuis ontslagen en drie patiënten overgeplaatst. In totaal liggen er nu 296 mensen met een coronabesmetting in het ziekenhuis in onze provincie.

In het laatste etmaal zijn er acht mensen overleden.

10.01 - Strenge maatregelen bij de Oosterburen

Net als in Nederland, wordt ook in Duitsland vandaag overlegd over strengere maatregelen. Niet-essentiële winkels sluiten, scholen grotendeels dichthouden en meer mensen vanuit huis laten werken. Die maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus staan in een conceptvoorstel van de Duitse regering waar persbureau Reuters inzage in heeft gehad.

De Duitse bondskanselier Angela Merkel houdt zondag spoedoverleg over de coronacrisis met de premiers van deelstaten. Dat overleg begint naar verwachting om 10.00 uur. Door de harde stijging van het aantal coronabesmettingen is de druk op de politiek toegenomen om met strengere maatregelen te komen.

07.20 - Coronavaccin voor dieren

Na corona-uitbraken op nertsenboerderijen in Europa ontwikkelt Rusland een vaccin voor dieren. Het middel moet eind januari beschikbaar zijn, zegt het hoofd van de landbouwinspectie Sergej Dankwert tegen een Russisch vaktijdschrift. De Europese Unie, de Verenigde Staten en Singapore hebben al belangstelling getoond.

07.17 - Illegaal feest in Rosmalen

De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag een eind gemaakt aan een illegaal feest in Rosmalen. De organisator is opgepakt. Er waren zo'n vijftien bezoekers aanwezig, die de coronamaatregelen niet naleefden. Ze hebben een boete gekregen.

Het hele verhaal lees je hier.

07.16 - Extra Catshuisoverleg over mogelijke nieuwe maatregelen

Een groot deel van het kabinet komt zondag voor een extra ingelast corona-overleg bijeen in het Catshuis. De premier, de drie vicepremiers en zes ministers laten zich door RIVM-directeur Jaap van Dissel bijpraten over het stijgende aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus. Op tafel liggen zwaardere maatregelen die mogelijk kunnen worden ingezet in de strijd tegen de verspreiding van het virus.

Het Outbreak Management Team (OMT) met deskundigen, dat het kabinet adviseert, is al bij elkaar geweest om de laatste ontwikkelingen te analyseren. Naar verwachting volgt deze week, mogelijk dinsdag al, een nieuwe persconferentie van premier Mark Rutte en zorgminister Hugo de Jonge, laten bronnen weten.

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.