Coronanieuws: Kabinet denkt aan avondklok met oud en nieuw, 1650 nieuwe besmettingen in Brabant

Archieffoto: Karin Kamp vergroot

In dit liveblog houden we je zondag op de hoogte van al het nieuws rondom de coronacrisis, in Brabant en daarbuiten.

Redactie & ANP & ANP Geschreven door

De hoofdpunten:

Zondag een extra Catshuisoverleg .

In Nederland zijn zondag 9924 nieuwe gevallen van corona gemeld.

In Brabant zijn de afgelopen 24 uur 1650 mensen positief getest.

Er liggen zondag 296 mensen in Brabant in het ziekenhuis.

Het is zondag onder meer in Den Haag en Rotterdam weer te druk.

Lees al het nieuws over het coronavirus op onze themapagina.

17.20 - Kabinet denkt aan avondklok met oud en nieuw

Het kabinet denkt aan een avondklok met oud en nieuw. Het is een van de maatregelen die maandag wordt besproken in een extra crisisoverleg en ministerraad, melden bronnen aan de politieke redactie van RTL Nieuws. Andere maatregelen waar het kabinet nu aan denkt zijn toch een langere kerstvakantie voor middelbare scholen, sluiting van niet-essentiële winkels en sluiting van hotels.

Dit zijn de maatregelen waar maandag over gesproken wordt. Het is nog niet besloten. Wat er besloten wordt, zal waarschijnlijk maandagavond al bekendgemaakt worden in een extra persconferentie

Het kabinet zou vooral denken aan een avondklok omdat er dan beter kan worden gehandhaafd op het vuurwerkverbod. Sluiting van niet-essentiële winkels ligt vooral op tafel, omdat Duitsland daartoe heeft besloten.

16.20 - 'Aanvullende maatregelen nodig na instellen lockdown Duitsland'

Nu Duitsland heeft besloten dat vanaf woensdag een lockdown geldt in dat land, kan Nederland niet achterblijven en zijn aanvullende maatregelen nodig. Dat stelt Hubert Bruls, de voorzitter van het Veiligheidsberaad.

"Het is mijns inziens onvermijdelijk dat we ons in Nederland ook bezinnen op aanvullende maatregelen. Het verschil met Duitsland wordt anders te groot", aldus Bruls, die ook burgemeester is van Nijmegen.

"Wij adviseren onze inwoners dringend, net zoals de voorbije weken, om drukte te vermijden en op rustige tijden en zo mogelijk online bij lokale winkeliers te kopen. Onze oosterburen zouden dan wel naar ons land kunnen komen om hun kerstinkopen te doen. Dat is niet uit te leggen en ongewenst. Uiteraard is het aan het kabinet om te beslissen over aanvullende maatregelen."

16.15 - 'Sluit niet alle winkels vanwege corona'

Nederland moet Duitsland niet volgen in het sluiten van alle niet-essentiële winkels. Die oproep doet branchevereniging INretail. De belangenvereniging voor de winkelsector pleit voor intelligentere maatregelen om de drukte in de winkelstraten te beperken. "Consumenten willen kerstinkopen doen en het onlinekanaal is al overbelast", stelt INretail.

De branchevereniging benadrukt dat het maar op enkele plekken fout gaat qua drukte. Landelijk gezien zijn de winkelstraten vrijwel overal juist rustiger dan normaal. "Sluiting van alle non-food winkels in ons land is niet de oplossing van het probleem."

INretail neemt met de oproep een voorschot op een ingelast kabinetsberaad maandag vanwege het nog altijd stijgende aantal coronabesmettingen. Duitsland besloot zondag al vanaf komende week alle niet-essentiële winkels te sluiten om diezelfde reden. Maar volgens INretail kan beter worden gewerkt aan spreiding van de bezoekersaantallen.

Daarnaast is een totale winkelsluiting funest voor de economie. "Ook leveranciers kunnen dan niets meer doen. Er werken 800.000 mensen in de detailhandel waarvan het merendeel thuis zouden komen te zitten. Er is een intelligentere aanpak nodig dan een totale lockdown."

15.40 - Maandag extra overleggen kabinet over corona

Het kabinet komt maandag opnieuw bijeen om te praten over corona. In de ochtend komt er een crisisoverleg met de meest betrokken ministers en later op de dag volgt een voltallige ministerraad. Een woordvoerder van het kabinet heeft dat zondag laten weten na het overleg van een groot deel van het kabinet in het Catshuis.

Of er dinsdag een nieuwe persconferentie volgt met premier Mark Rutte en zorgminister Hugo de Jonge is nog niet bekend.

15.30 - 'Kabinet moet nu in actie komen vanwege hoge besmettingscijfers'

PvdA-leider Lodewijk Asscher vindt dat het kabinet onmiddellijk in actie moet komen, nu er zondag bijna 10.000 nieuwe besmettingen met het coronavirus zijn bijgekomen. "Het is niet verantwoord nog langer af te wachten. Ik roep het kabinet op vandaag nog te doen wat nodig is in het belang van onze gezondheid, de medewerkers in de zorg en de economie", laat hij weten via Twitter.

De meest bij de coronacrisis betrokken bewindspersonen overleggen al sinds 10 uur zondagochtend over de ontwikkelingen. Het Catshuisoverleg werd zaterdag extra ingelast in verband met de almaar stijgende besmettingscijfers de afgelopen week. De kabinetsleden laten zich bijpraten over de ontwikkelingen door deskundigen als RIVM-directeur Jaap van Dissel.

Er wordt gesproken over strengere maatregelen om de verspreiding beter tegen te kunnen gaan. Het kan gaan om sluiting van niet-essentiële winkels en mogelijk een langere kerstvakantie voor scholen. Premier Mark Rutte liet afgelopen week doorschemeren dat dit eventueel opties zijn.

Het kabinet kijkt ook naar de situatie in Duitsland, waar het aantal besmettingen ook flink stijgt. Daar is zondag een strengere lockdown aangekondigd. Vanaf 16 december gaan daar de meeste winkels en scholen dicht, waarschijnlijk tot 10 januari.

Ingewijden stellen dat het kabinet zal willen voorkomen dat Duitsers hun heil zoeken in Nederland om te shoppen.

15.00 - Cijfers nader bekeken: afgelopen etmaal 152 nieuwe besmettingen in Eindhoven

De stijging in het aantal nieuwe coronagevallen zet door. In de afgelopen 24 uur zijn 9924 positieve coronatesten geregistreerd bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Amsterdam zag er de afgelopen 24 uur 338 nieuwe gevallen bijkomen. In Rotterdam waren dat er 301 en in Den Haag 249. Almere registreerde 162 nieuwe besmettingen en in Eindhoven werden 152 infecties gemeld. De afgelopen zeven dagen testten meer dan 56.000 mensen positief, ruim 18.000 meer dan de week daarvoor.

Van 10.048 mensen is nu zeker dat ze zijn gestorven aan de gevolgen van een coronabesmetting. De meeste sterfgevallen werden tussen zaterdag- en zondagochtend geregistreerd in Eindhoven en Son en Breugel, waar het in beide gevallen om drie sterfgevallen ging.

14.46 - Meer patiënten met corona in ziekenhuis opgenomen

Het totaal aantal opgenomen Covid-patiënten bedraagt 1767, dat zijn er 44 meer dan zaterdag. Hiervan liggen er 497 op de intensive care, 16 meer dan zaterdag. Dat meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

14.35 - Mensen in Breda willen een strenge lockdown

Veel mensen gaan zondag nog even snel cadeaus kopen voor de kerst. Zo ook in Breda. Ze zijn bang dat de winkels volgende week worden gesloten. Toch zien ook zij een harde lockdown wel zitten.

Bekijk hier de reacties van mensen op straat in Breda:

Wachten op privacy instellingen...

14.26 - Ook landelijk zet stijging door: 9924 positieve coronatesten

De stijging in het aantal nieuwe coronagevallen zet ook landelijk gezien door. In de afgelopen 24 uur zijn 9924 positieve coronatesten geregistreerd bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Dat zijn er 760 meer dan zaterdag. Toen werden er 9164 (na correctie) nieuwe infecties gemeld, dat was het hoogste aantal sinds eind oktober. Vrijdag werden 8879 nieuwe besmettingen gemeld en donderdag bijna 8800.

Het aantal sterfgevallen aan corona steeg afgelopen etmaal met 29. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen het afgelopen etmaal zijn overleden, tussen een sterfgeval en de registratie kan enige tijd verstrijken. Het RIVM meldde zaterdag het overlijden van 53 coronapatiënten.

14.22 - 1650 nieuwe besmettingen in Brabant, 202 meer dan zaterdag

In Brabant zijn de afgelopen 24 uur 1650 nieuwe besmettingen gemeld. Gisteren waren dat er 1448 (bijgesteld).

Wachten op privacy instellingen...

14.15 - Eigenaar van cafetaria houdt zich bewust niet aan mondkapjesplicht en riskeert daarmee stevige boete

"U hoeft bij ons geen ‘niet werkend’ mondkapje op." dat staat te lezen op de deur van Cafetaria ’t Stamhuijs in Schijndel. Eigenaar Marijn Tilburgs wil niet meewerken aan de mondkapjesplicht.

Lees hier heel het verhaal.

14.06 - Ook in Rotterdamse binnenstad is het te druk

Ook in de Rotterdamse binnenstad is het zondagmiddag weer te druk. Dat laat de gemeente weten. De gemeente zegt maatregelen te nemen om de drukte te reguleren. Bezoekers aan de stad wordt verzocht zo kort mogelijk te blijven, alleen te komen en afstand te houden.

In Rotterdam waarschuwde de gemeente zaterdag ook al voor drukte.

Wachten op privacy instellingen...

13.40 - Gemeente Den Haag: kom niet naar de stad

De gemeente Den Haag roept mensen op niet meer naar de binnenstad in Den Haag te komen. Het is er te druk, laat de gemeente weten. "Stel je bezoek uit, of ga ergens anders heen."

Wachten op privacy instellingen...

Wachten op privacy instellingen...

13.36 - Politie maakt einde aan feestje in Wieringerwaard

De politie heeft zondagmorgen een feestje in een bedrijfspand in het Noord-Hollandse dorp Wieringerwaard beëindigd. Agenten werden op het spoor gezet na opvallend rijgedrag van een automobilist. Hij verklaarde dat hij zijn auto op de oprit naar een bedrijf wilde keren. Toen viel het de agenten op dat er veel fietsen bij het pand stonden.

Binnen bleek een feestruimte te zijn ingericht waar zo'n twintig tot vijfentwintig jongeren aanwezig waren. De 18-jarige uit organisator van het feestje is op zijn gedrag aangesproken.

12.30 - Scholen dicht nu aantal coronabesmettingen blijft oplopen, burgemeester Weterings sluit het niet uit

In Den Haag wordt zondag gesproken over strengere coronamaatregelen. Ook wat betreft burgemeester Theo Weterings van Tilburg ontkomen we hier niet aan gezien het stijgend aantal besmettingen. Wat hem betreft staat het onderwijs bovenaan. Het opnieuw tijdelijk sluiten van scholen sluit hij niet uit. Dit zei hij zondag in de talkshow KRAAK. van Omroep Brabant.

11.26 - Strengere lockdown in Duitsland, winkels en scholen dicht

De Duitse regering en deelstaten zijn het eens geworden over een veel strengere lockdown. Die gaat woensdag in en duurt tot 10 januari. In die periode moeten veel winkels de deuren sluiten en ook scholen moeten in principe dicht, maakte bondskanselier Angela Merkel bekend.

In Duitsland was al een gedeeltelijke lockdown van kracht. Omdat het aantal coronabesmettingen fors bleef toenemen, overlegde Merkel zondag met de premiers van de deelstaten over aanvullende maatregelen. Ook in Nederland wordt vandaag overlegd over mogelijk strengere maatregelen.

Wachten op privacy instellingen...

11.06 - Bijna driehonderd coronapatiënten in de Brabantse ziekenhuizen

Er zijn in de afgelopen 24 uur vijfentwintig nieuwe opnames gemeld in de Brabantse ziekenhuizen, dat zijn er veertien minder dan een dag eerder. Er zijn 22 mensen uit het ziekenhuis ontslagen en drie patiënten overgeplaatst. In totaal liggen er nu 296 mensen met een coronabesmetting in het ziekenhuis in onze provincie.

In het laatste etmaal zijn er acht mensen overleden.

10.01 - Strenge maatregelen bij de Oosterburen

Net als in Nederland, wordt ook in Duitsland vandaag overlegd over strengere maatregelen. Niet-essentiële winkels sluiten, scholen grotendeels dichthouden en meer mensen vanuit huis laten werken. Die maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus staan in een conceptvoorstel van de Duitse regering waar persbureau Reuters inzage in heeft gehad.

De Duitse bondskanselier Angela Merkel houdt zondag spoedoverleg over de coronacrisis met de premiers van deelstaten. Dat overleg begint naar verwachting om 10.00 uur. Door de harde stijging van het aantal coronabesmettingen is de druk op de politiek toegenomen om met strengere maatregelen te komen.

07.20 - Coronavaccin voor dieren

Na corona-uitbraken op nertsenboerderijen in Europa ontwikkelt Rusland een vaccin voor dieren. Het middel moet eind januari beschikbaar zijn, zegt het hoofd van de landbouwinspectie Sergej Dankwert tegen een Russisch vaktijdschrift. De Europese Unie, de Verenigde Staten en Singapore hebben al belangstelling getoond.

07.17 - Illegaal feest in Rosmalen

De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag een eind gemaakt aan een illegaal feest in Rosmalen. De organisator is opgepakt. Er waren zo'n vijftien bezoekers aanwezig, die de coronamaatregelen niet naleefden. Ze hebben een boete gekregen.

Het hele verhaal lees je hier.

07.16 - Extra Catshuisoverleg over mogelijke nieuwe maatregelen

Een groot deel van het kabinet komt zondag voor een extra ingelast corona-overleg bijeen in het Catshuis. De premier, de drie vicepremiers en zes ministers laten zich door RIVM-directeur Jaap van Dissel bijpraten over het stijgende aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus. Op tafel liggen zwaardere maatregelen die mogelijk kunnen worden ingezet in de strijd tegen de verspreiding van het virus.

Het Outbreak Management Team (OMT) met deskundigen, dat het kabinet adviseert, is al bij elkaar geweest om de laatste ontwikkelingen te analyseren. Naar verwachting volgt deze week, mogelijk dinsdag al, een nieuwe persconferentie van premier Mark Rutte en zorgminister Hugo de Jonge, laten bronnen weten.

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.