Brand veroorzaakt schade aan winkels in Bergeijk

Een brand heeft zondagnacht grote schade veroorzaakt aan een aantal winkels aan ’t Hof in Bergeijk. Het vuur begon, voor zover bekend, even na middernacht bij een hoeveelheid vuilnis in containers aan de achterkant van Bakkerij van Heeswijk.

De brandweer had uren nodig om het vuur onder controle te krijgen en de schade zoveel mogelijk te beperken. Behalve de bakkerij, onderdeel van een bekende keten in de Kempen, liepen ook de winkels van een groenteboer en een slager schade op. Mogelijk waren er meer plekken waar de brand ontstond. Mogelijk is er sprake van brandstichting.

De troep die achterbleef na de brand (foto: Rico Vogels/SQ Vision Mediaprodukties). vergroot

