Jumbotassen gevuld met cocaïne in St Willebrord, Colombiaanse 'cokewassers' veroordeeld

Agent en boa arresteren een van de Colombianen (foto: Willem-Jan Joachems) vergroot

Ze persten er cocaïne uit karton, in een loods in St Willebrord. Tot de politie ze betrapte en ze zich verstopten. Maar vluchten kon niet meer: de mensen van de brandweer, agenten en boa's vingen de drugsmakers in de straten van St Willebrord. Maandag kregen ze hun straf. Tot vier jaar cel. Het bewijs bestond onder meer uit chatberichten die een van de mannen stuurde aan zijn vrouw. Hij noemde zijn werk een 'nachtmerrie'. En zijn laatste chat was: 'Schat, de politie is er'.

Het begon allemaal op 18 november vorig jaar met een melding van stankoverlast in St Willebrord. Bij een benzinestation aan de Dorpsstraat. Toen de brandweerlieden rioolputten openden roken ze een benzinelucht. Ze volgden het spoor en kwamen uit bij een loods.

Met een betonschaar knipten ze het slot open eenmaal binnen zagen ze vaten met chemische stoffen, ook bruine drab en elektrische mixers. Omdat duidelijk was dat er meer aan de hand was sloten ze de deur weer in afwachting van experts van de politie.

Verstopt

Wat ze niet wisten was dat er zes mannen daar verstopt zaten. Na urenlang weggedoken te hebben gezeten, gingen de verdachten ineens tegelijk rennen. Maar dat was tevergeefs: iedereen kwam in actie en de mannen werden een voor een gepakt. In alle hectiek werd er eentje eventjes aan een lantaarnpaal geboeid. Hun kleding rook chemisch en onder hun schoenen zat papierpulp.

Uit onderzoek bleek dat het ging om een 'cocaïnewasserij' en dat ze daar op grote schaal cocaïne uit karton konden halen. De politie vond binnen zoutzuur, zwavelzuur, aceton en benzine. Zo'n 73 kilo cocaïne lag er in totaal. Het spul was verdeeld over vijf nieuwe grote Jumbotassen.

Het bewijs zat onder meer in hun eigen mobieltjes. Een van de mannen stuurde foto's van wat er allemaal binnen te zien was.

'Een nachtmerrie'

Een verdachte stuurde berichten via Whatsapp. Ook op 2 november 2019, aan zijn vrouw. "Goed liefje, godzijdank zijn we inmiddels begonnen met werken".

Hij maakte daarin ook melding van de strenge regels binnen en twee opzichters en dat ze iedere ochtend om zes uur beginnen.

'Schat, de politie is er'

Hij noemde de klus "een nachtmerrie" op 12 november en klaagde dat ze er ook moeten slapen in het drugslab en niet buiten mogen komen. Op 18 november stuurde hij een bericht dat ze omsingeld zijn. "Schat, de politie is er. Er is geen uitweg. We zitten binnen en buiten de brandweer en politie".

Colombiaanse verdachte geboeid en vastgemaakt aan verkeersbord vergroot

De rechtbank vindt dat de productie van en handel in drugs krachtig moet worden bestreden. Bovendien stonden de rechters ook even stil bij de plek, in een woonwijk bij een benzinestation. Volgens de rechtbank zijn de Colombianen allleen maar voor de werkzaamheden in de wasserij naar Nederland gekomen. Bovendien moesten ze 'onder primitieve omstandigheden' werken en leven in de loods. Ze sliepen op wat matrassen.

De vijf Colombianen en een Amsterdammer kregen ieder vier jaar cel. De Roosendaalse onderhuurder van de loods en de villa er naast die kreeg ruim 2,5 jaar. Dat waren allemaal straffen die het openbaar ministerie (OM) had gevraagd.

Drugskartel?

Het was het twee cokelab dat in korte tijd in West-Brabant werd ontdekt. In februari dit jaar vonden agenten ook zo'n lab in een boerenschuur in Lepelstraat. Vorig jaar zomer was er niet zo ver van Lepelstraat ook een groot cokelab, net over de provinciegrens in het Zeeuwse Oud-Vossemeer. Maar daat konden de laboranten tijdig vluchten.

De Spaanse politie wil van de twee Colombiaanse labs in Brabant een paar verdachten spreken. Het vermoeden bestaat dat ze deel uit maken van een internationaal netwerk. Of het een drugskartel is dat is onbekend. De mannen mogen over een tijdje worden overgeleverd aan de 'Policia Nacional' in Madrid.

Even geboeid aan een verkeersbord vergroot

