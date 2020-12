Lange rijen voor winkels door harde lockdown: 'Snel nog even panty's halen'

Wachten op privacy instellingen... In de rij voor de winkel. Volgende Vorige vergroot 1/2 Lange rijen voor winkels door harde lockdown

Er zijn lange rijen ontstaan voor verschillende winkels nu er een harde lockdown aan lijkt te komen. Vanaf maandagnacht twaalf uur moeten deze winkels hun deuren sluiten om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Ook kappers en andere contactberoepen moeten stoppen en dat leidt tot stress en last-minute bezoekjes aan allerlei zaken.

In het centrum van Eindhoven heeft iedereen maandagmiddag al van de naderende lockdown gehoord. Burgemeester Jorritsma roept zelfs op om niet meer naar het centrum te komen, vanwege de toegenomen drukte.

"Ik koop nog wat cadeaus voor de kerst, voor m'n zusje", vertelt een vrouw. Het zijn vooral cadeaus waar de mensen op uit zijn.

De meeste mensen zagen zo'n strenge lockdown wel aankomen. Maar er is eigenlijk niemand die daar over klaagt. De vrees voor nog meer besmettingen is groot en dus is er begrip.

Drukte bij de Arena in Den Bosch (foto: Bart Meesters / SQ Vision)

vergroot

vergroot

Drukte bij de Zeeman in Schijndel: snel nog wat panty's halen.

Bij Hornbach in Best staat maandagmiddag een lange rij auto's. Gelaten wachten de mensen tot ze eindelijk aan de beurt zijn. Een man heeft snel een aanhanger geleend om zoveel mogelijk spullen te halen voor de verbouwing van zijn nieuwe huis. Want vijf weken stilzitten vinden de meeste mensen ook geen optie. Ook bij bouwmarkten in Eindhoven en Den Bosch wordt drukte gemeld.

(foto: Arno van der Linden/SQ Vision Mediaprodukties)

Lange rij voor de laatste inkopen bij Action in Helmond (foto: Harrie Grijseels / SQ Vision)

vergroot

vergroot

Voor de Primera in Best staat een lange rij.

Voor de Ikea in Breda stond al snel een rij:

De kapper zit er vanaf dinsdag ook niet meer in. En dat net voor kerst:

Zware lockdown

Premier Rutte maakt maandagavond aanvullende coronamaatregelen bekend. Alles wijst erop dat er een verzwaring aankomt, maar over de invulling is nog weinig bekend. Het kabinet hakt in de loop van de dag knopen door. "Het gaat om vergaande maatregelen. Daar moet nog een strijd over worden uitgevochten", zei politiek verslaggever Xander van der Wulp in het NOS Radio 1 Journaal.

Bijna zeker is dat niet-essentiële winkels, zoals kledingzaken en tuincentra, dichtgaan. Die winkels bleven tot nu toe open in deze crisistijd. Voor pretparken, musea en bioscopen dreigt opnieuw sluiting.

