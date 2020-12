'De examens komen in gevaar', schooldirecteur vreest dat er te weinig tijd is

Het Pius X College (foto: Omroep Brabant). vergroot

Directeur Jan Poels van het Pius X-College in Bladel maakt zich grote zorgen over zijn examenleerlingen. Maandag lekte uit dat het kabinet de scholen tot met 19 januari wil sluiten. "Ik zie nu de examens alweer in gevaar komen."

"Het wordt echt weer lastig voor de examenleerlingen", weet de directeur. Deze week en ook half januari stonden schoolexamens op het programma bij de school in Bladel. "We moeten nu gaan kijken hoe we dat allemaal weer gaan inhalen."

Spannend

Vorig jaar gingen de centrale examens in heel Nederland niet door vanwege corona. Ook dit jaar wordt het weer spannend, denkt de directeur. "Het kan bijna niet anders dan dat je dat centraal laat plaatsvinden. Dus ik ben heel benieuwd hoe de overheid dit gaat oplossen."

Zowel basisscholen als middelbare scholen moeten vanaf woensdag hun deuren sluiten. De meeste maatregelen gaan middernacht in, maar de scholen krijgen extra tijd om zich beter voor te kunnen bereiden. Dat hebben ze ook wel nodig.

Extra werk

"Het is een hoop extra werk. We zijn volop bezig met het informeren van collega's, ouders en leerlingen", weet Poels. "We hadden eigenlijk gehoopt dat we het tot de kerstvakantie zouden kunnen rekken."

Poels heeft begrip voor het besluit van de overheid. "Het is vervelend, maar je ontkomt er niet aan. Er is geen houden meer aan, als je de cijfers ziet. Je kunt wel hopen dat mensen zich beter gaan gedragen, maar het gedrag verandert niet", weet Poels. "Het kan haast niet anders dat er ook besmettingen op scholen plaatsvinden."

Het Pius X-College in Bladel kwam in oktober in het nieuws, omdat de school vanwege een hoog aantal besmettingen zelfs besloot om de deuren dicht te gooien. Het is met 2265 leerlingen en ruim 300 werknemers een van de grootste scholen voor middelbaar onderwijs in De Kempen.

