Winkeliers in Turnhout hopen op Nederlandse invasie: 'Zaken zijn zaken'

Nu in ons land alle niet-essentiële winkels dicht zijn, kijken veel Brabanders met een jaloerse blik naar de zuiderburen. Zij hebben hun strenge lockdown achter de rug: de winkels daar zijn weer open. Als het aan de Belgische minister van Volksgezondheid ligt, blijven de Nederlanders weg, maar als het aan Turnhoutse winkeliers ligt, zijn we van harte welkom.

In een kleine drie kwartier rijd je van Tilburg naar Turnhout. Een mooie stad met 45.000 inwoners en volop winkels voor urenlang shopplezier. Maar op deze druilerige dinsdagochtend zijn het toch vooral Belgische kentekens die naar de stad rijden.

"Als u een beetje oppast en u keurig gedraagt, bent u welkom."

Als onze verslaggever zijn auto parkeert, staan er in lange rij normaal altijd wel een paar Nederlandse tussen. Nu niet één. In de stad zag hij tientallen geparkeerde auto's, maar hij telde slechts vier Nederlandse kentekens.

"U bent de eerste Nederlander die ik spreek", zegt Caroline Verdick, verkoopster in Kooktijd, een winkel vol culinaire spullen: "Wij hebben een best uitgebreide Nederlandse clientèle, zo vlak bij de grens. Maar vandaag heb ik nog geen Nederlanders gezien." Mogen wij eigenlijk nog wel in haar winkel komen? "Als u een beetje oppast en u keurig gedraagt, bent u welkom."

"Wij hebben onze lockdown gehad, dus wij hebben nog wat in te halen."

Ze mogen ons natuurlijk niet aanmoedigen naar hun winkels te komen: "De regels zeggen van niet, maar op zich, ja..." zegt Britt vertwijfeld. Ze heeft een schoenenwinkel waar het op het moment dat we haar bezoeken erg rustig is. En nergens een 'Ollandse tongval.

Vooralsnog houden we ons keurig aan de oproep van de Belgische minister, lijkt het. Tot teleurstelling van Ottilja van Flying Tiger, de Deense winkel vol goedkope hebbedingetjes: "Ja tuurlijk, zaken zijn zaken. We hadden heel veel Nederlanders verwacht vandaag. Wij hebben onze lockdown gehad, dus wij hebben nog wat in te halen."

Toch is ze ook streng: "Het is in België zo dat je alléén moet shoppen, dus niet in koppels. Een van de twee moet buiten wachten. Als u dat doet, bent u meer dan welkom, absoluut. U kunt veilig winkelen, wij letten erop dat alles ontsmet wordt. Brabanders mogen hun kerstinkopen komen doen bij hun zuiderbroeders, voila!"

"We moeten de Nederlanders duidelijk maken dat pleziershoppen hier niet kan."

Deze wervende woorden zullen tegen het zere been zijn van de Belgische minister Vandenbroucke van Volksgezondheid. Hij wil dat burgemeesters in grote steden de toegang tot winkelstraten streng gaan controleren.

"We moeten de Nederlanders duidelijk maken dat hier pleziershoppen niet kan", meldt de minister via de Vlaamse nieuwssite ATV. Mensen mogen als het aan hem ligt maar een half uur winkelen. Burgemeesters moeten desnoods harder optreden, anders gaat België de kant van Nederland op, klinkt het dreigend.

