Jos van de Sande snapt niets van kritiek op GGD's over start van vaccineren

Jos van de Sande snapt niets van de kritiek op de GGD's die hun systemen nog niet op orde hebben om te starten met vaccineren. Dat zegt de oud-hoofd infectieziektenbestrijding van de GGD in WAKKER! op Omroep Brabant radio. "Het is niet dat we kerst anders zouden doorbrengen als we voor die tijd starten met vaccineren."

Als het Pfizer-vaccin komende week goedgekeurd wordt in Europa, zouden we theoretisch nog voor het nieuwe jaar kunnen beginnen met vaccineren. Ware het niet dat de ICT-systemen van de GGD’s daar nog niet klaar voor zijn. En dat zorgt voor kritiek. Van de Sande snapt dat niet. “We zitten nog steeds op schema volgens mij, dus ik snap niet waar we moeilijk over doen. Het vaccin is wat eerder af, maar het gaat om twee weken nu. Laten we dan zorgvuldig zijn, dat is óók van belang.”

Het ligt ook aan de omstandigheden, legt Van de Sande uit. “Het vaccin dat nu als eerste af komt, brengt moeilijkheden met zich mee vanwege de koeling. Verder is besloten dat bepaalde vaccinaties door de GGD worden gezet en andere door huisartsen. En misschien zijn er nog wel andere partijen. Het is dus opgedeeld. Je kunt niet van bovenaf één apparaat aanspreken.”

Toch is die keuze om het op te delen wel een logische, vindt Van de Sande. “Het maakt het moeilijker maar ik snap het wel. Huisartsen hebben het best inzicht in kleine groepen patiënten die als eerst het vaccin moeten krijgen. Maar dat maakt het met koeling wel lastiger.”

Nederland heeft voor een strategie gekozen waarbij zorgmedewerkers als eerst kunnen worden ingeënt tegen het coronavirus. “Als je alle burgers wil inenten, begin je gewoon."

Op grote centrale locaties kun je meters maken, denkt Van de Sande. “Maar ik begrijp dat ze nu bij de zorg willen beginnen. Dan wil je niet dat je met bussen ziekenhuispersoneel moet ophalen om die naar een centrale plek te brengen. Dat kost te veel tijd."

De omstandigheden zijn lastiger, maar Van de Sande denkt dat het probleem helemaal niet zo groot is. “Het moet mogelijk zijn om in de eerste werkweek van januari te kunnen starten. Richt alles op een goede kwaliteit, voor de datum die afgesproken is.”

