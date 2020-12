'Vaccineren moet zorgvuldig gebeuren, dan maken die twee weken niet uit'

Jos van de Sande snapt niets van de kritiek op de GGD's die hun systemen nog niet op orde hebben om te starten met vaccineren. Dat zegt de oud-hoofd infectieziektenbestrijding van de GGD in WAKKER! op Omroep Brabant radio. "Als we voor de kerst al zouden starten met vaccineren, betekent dat niet dat de regels nu al minder streng zouden kunnen worden."

Als het Pfizer-vaccin komende week goedgekeurd wordt in Europa, zouden we theoretisch nog voor het nieuwe jaar kunnen beginnen met vaccineren. Ware het niet dat de ICT-systemen van de GGD’s daar nog niet klaar voor zijn. En dat zorgt voor kritiek.

Van de Sande snapt dat niet. “We zitten nog steeds op schema volgens mij, dus ik snap niet waar we moeilijk over doen. Het vaccin is wat eerder af, maar het gaat om twee weken nu. Laten we dan zorgvuldig zijn, dat is óók van belang.”