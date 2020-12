Neem een kijkje in de kerststal van de Sint Jan met een sfeervolle rondleiding door Schola Cantorum

Schola Cantorum laat ons in een video de kerststal in de Sint-Jan zien. vergroot

De kerststal in de Sint-Janskathedraal is dicht, maar toch kun je er een kijkje nemen en zo thuis het kerstgevoel krijgen. Kerkkoor Schola Cantorum uit Den Bosch geeft ons al zingend een rondleiding door de kerststal in de Sint Jan.

Nog iets meer dan een week voor het kerst is. Het zal een heel andere kerst zijn dan andere jaren. Een jaar zonder bijvoorbeeld een bezoekje aan de kerststal in de Sint-Janskathedraal in Den Bosch of een naar een kerstconcert. Dus brengen we het kerstgevoel dit jaar via internet.

“We willen heel graag het kerstgevoel overbrengen”, zegt Lotte van Poppel van het koor. Normaal zijn de feestdag de hoogtijdagen voor Schola Cantorum. Duizenden mensen bezoeken dan de kerstconcerten van het koor. En ook de kerststal in de Sint-Jan is altijd heel druk.

