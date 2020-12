Kerstvakantie maar alles is dicht: de vrijetijdsdeskundige geeft advies

Vrijetijdsdeskundige Goof Lukken heeft genoeg ideeën om de verveling tijdens de lockdown tegen te gaan (foto: Goof Lukken) vergroot

Kinderen die twee weken vrij zijn tijdens de kerstvakantie en alles is dicht. Een schrikbeeld voor menig ouder, maar een lockdown maakt creatief waardoor er best mogelijkheden zijn. "Je moet eigenlijk een minimaatschappij beginnen, dus de bioscoop, sportschool, restaurant en concerten in je eigen huis halen", tipt vrijetijdsdeskundige Goof Lukken docent aan de NHTV in Breda.

"We hebben al veel geleerd van de eerste lockdown in maart", zegt de vrijetijdsdeskundige. "Toen ging ook alles op slot. Nu zie je dat mensen toch een vakantiehuisje boeken om even in een andere omgeving te kunnen zijn. Wandelen, weliswaar in beperkt gezelschap, kan overal en er zijn talloze plekken waar je koffie kunt afhalen."

Een tocht langs verlichte kersthuizen. vergroot

Volgens Lukken zijn we ook thuis zijn we inventiever geworden. "De bordspellen worden weer uit de kast gehaald, maar er zijn tegenwoordig zijn ook virtuele escaperooms en pubquizzen die je samen kunt doen. Die stapel ongelezen boeken kan weggewerkt worden en er zijn talloze streamingdiensten met films, series maar ook concerten en musicals."

De Efteling deelt bijvoorbeeld de eigen musicals en de Fijnaartse zussen van OG3NE verzorgen kerstconcerten in het attractiepark die thuis live te volgen zijn.

"Videobellen is een beetje het nieuwe hangen."

De jeugd komt ondanks de lockdown digitaal samen. "Dat doen ze met videobellen, dan zijn ze samen aan het chillen achter hun scherm. Het is een beetje het nieuwe hangen."

In Oosterhout organiseert de gemeente samen met verenigingen activiteiten voor jongeren die wel mogen zoals fatbiken, handboogschieten en een TikTok-workshop. In meer steden wordt er toch iets voor de jeugd georganiseerd door de gemeente en jeugdorganisaties.

"Kerstversiering begint Amerikaanse proporties aan te nemen."

Ook in de buurt is best wat te zien", weet de vrijetijdsdeskundige. "Mensen pakken dit jaar extra uit met kerstversiering, ook buiten. Het begint een beetje Amerikaanse proporties aan te nemen. Je ziet daarom veel buurtbewoners wandelen door hun eigen wijk."

Te weinig beweging is een valkuil voor corona in de winterperiode. "Wandelen en fietsen blijven populair, zeker als het weer meezit. Maar als de sportschool gesloten is, haal je hem naar binnen. Er zijn talloze filmpjes op YouTube waarop oefeningen staan waar je geen fitnessspullen voor nodig hebt. Toch worden online weer massaal sportspullen als gewichten en matjes verkocht."

En als je echt niet meer weet wat je kunt doen is er nog steeds vermaak te vinden. Zo zijn er horecagelegenheden die een kerstdrivethru hebben, met eten en heel veel lichtjes. Je mag je auto niet uit, maar er valt genoeg te zien van achter het autoraam en bij de loketjes is dan warme chocomel en erwtensoep te krijgen.

In Bavel hebben ze dit jaar voor het eerst een kerststallenroute. Ruim 100 inwoners hebben achter hun raam of in de voortuin een kerststal gemaakt En ik verwacht nog meer van zulke initiatieven zoals de knuffelbeertjeszoektocht tijdens de eerste lockdown."

