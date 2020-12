Kerst drive-in met carnavalswagens verboden door de lockdown: ‘Dit doet echt heel erg pijn’

Foto: Omroep Brabant vergroot

Het had een mooie afsluiting van een rampjaar moeten worden voor Kruikenstad (Tilburg). Maar ook de derde poging om de carnavalswagens te laten zien is mislukt. Eerst leidde een storm tot het afgelasten van de optocht. Vervolgens gooit corona roet in het eten en nu zet de nieuwste lockdown een streep door de plannen. Het plan was namelijk om de wagens tentoon te stellen bij een kerst drive-in waar werknemers hun kerstpakket konden ophalen.

Saskia Bodelier organiseert evenementen, iets wat ze het hele jaar niet heeft kunnen doen. Sinds juli zijn alle pijlen gericht op de kerst drive-in die vrijdag van start zou gaan. Naast de bouwhal waar carnavalsverenigingen aan hun praalwagens werken is een kerstdrop verrezen. "Vandaag zouden er al een paar honderd mensen langskomen en vanaf zaterdag zou het helemaal los gaan met mensen die hun kerstpakket kwamen ophalen."

Coronaproof

Maar vanwege de harde lockdown mag het evenement niet doorgaan van de gemeente Tilburg. "Ik snap er niks van", zegt Bodelier. "Het is helemaal coronaproof. Niemand zou de auto uit gaan." Medeorganisator Marieken Smeets staat verslagen bij de carnavalswagens. "Het doet echt heel erg pijn. Het had zo mooi kunnen zijn. Nu is het maar de vraag of iemand nog ooit de carnavalswagens gaat zien."

Bekijk hier hoe de drive-in eruit had moeten zien:

De gemeente heeft een streep gezet door de vergunning, omdat alleen horeca met een afhaalpunt open mogen sinds de lockdown van dinsdag. Een kerstpakketten-afhaalpunt valt hier dus niet onder.

Winterwonderland

Drive-ins waar alleen eten en drinken wordt verkocht mogen dus wel open blijven. Zo kun je in Breda vanuit je auto oliebollen kopen. Ook kunnen auto's nog gewoon door het winterwonderland bij De Mispelhoef in Eindhoven rijden. "Wij blijven gewoon open", zegt een medewerker. "Dat komt omdat wij ons richten op puur en alleen de horeca. Als we ook cadeauartikelen zouden verkopen mocht het niet."

Vanwege de lockdown en omdat kerst natuurlijk dichtbij komt, merken ze dat het steeds drukker wordt. Als je aan komt rijden bij de horecazaak staat er een kerstman op je te wachten. Een stukje verder kun je de auto stilzetten en bij de foodtruck warm eten en drinken halen voor onderweg. Via een winterwonderland kun je aan het einde van de drive thru nog je eten ophalen, dat je vooraf online hebt besteld.

Bekijk hier hoe dat gaat (deze video is voor de lockdown opgenomen):

