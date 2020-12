Grass Company hoeft opslagplaats niet te sluiten, gemeente Tilburg op de vingers getikt

Wietvoorraad moet ergens opgeslagen worden, vindt de rechter. vergroot

De burgemeester van Tilburg mag de opslagplaats voor joints en wietkoekjes van de Grass Company niet sluiten. De rechter in Breda heeft vrijdag bepaald dat het gebouw met kantoor aan de Kooikerstraat open mag blijven. Ze kwam ook met forse kritiek op het handelen van de gemeente.

In november 2019 vonden ambtenaren in het pand een forse voorraad hennepartikelen. 300 kilo in totaal werd er afgewogen bij de inbeslagname. Veel te veel, oordeelde burgemeester Theo Weterings. Die besloot dan ook in juni het pand te sluiten.

Twee jaar moest het dichtblijven, als het aan de gemeente lag. Die strenge straf werd opgelegd omdat er in 2014 en 2015 ook al te veel voorraad binnen lag. Zo zijn de regels.

Rekenfout gemeente

Exploitant Marco de Jong en pandeigenaar Frans van Laarhoven pikten dat niet en stapten naar de rechter in Breda. Die liet onlangs al doorschemeren dat sluiting niet meteen voor de hand ligt. Er zijn namelijk vraagtekens te zetten bij het optreden van de gemeente Tilburg.

Zo vindt de rechter dat er een rekenfout is gemaakt door de gemeente. Er is niet 300 kilo aan hennepproducten gevonden maar slechts 57 kilo. Want ook het verpakkingsmateriaal werd meegewogen. De exploitant en pandeigenaar hadden de gemeente er al eerder op gewezen dat dat gewicht nergens op sloeg. Maar daarop kwam geen of nauwelijks een reactie. De rechter noemt dat 'onzorgvuldig'.

'Weinig zinvol'

Bovendien vindt de rechter dat de gemeente in strijd met de eigen gedragslijn heeft gehandeld. Er is een gedoogbeleid en dat betekent dat de coffeeshops wiet mogen verkopen onder strenge voorwaarden maar dat die wiet natuurlijk wel ergens vandaan moet komen. Het is logisch dat coffeeshops hun voorraad ergens moeten opslaan. Zoiets actief opsporen is dan ook weinig zinvol, vindt de rechter.

De rechter vermeldde ook dat er geen overlast is van het pand. "Als de openbare orde niet is geschaad, hoeft deze ook niet hersteld te worden." De rechter vindt dat de gemeente de overtreding onjuist heeft ingeschat.

De rechter keek ook naar de actualiteit van dit moment: omdat Tilburg mee doet aan de wietproef betekent dat er iets gaat veranderen. Er komt legale aanvoer van wiet. Daardoor is het minder vanzelfsprekend om nu te gaan optreden, vindt de rechter.

LEES OOK: De Grass Company wil niet zeulen met joints maar gewoon open blijven

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.