Vrouw steelt duizenden euro's uit de kas van de oudervereniging: 160 uur werkstraf

Een vrouw (44) uit Oudenbosch die geld pikte uit de kas van de oudervereniging krijgt een werkstraf. Geld voor leuke kinderactiviteiten zoals Sinterklaas en Kerstmis, belandde in haar portemonnee. Ze kocht een hometrainer, ging naar de bioscoop, tankte er mee en betaalde deels haar nieuwe keuken. De ouders kunnen fluiten naar een fors deel van het geld.

De rechtszaak diende vrijdagochtend voor de politierechter in Breda. De verdachte (44) kwam niet opdagen. "Ze acht zich niet mentaal in staat", zei haar advocaat. Bovendien was ze in contact geweest met die iemand met het coronavirus, legde hij uit. Ze had wel een videoboodschap ingesproken van acht minuten.

De vrouw was voorzitter en penningmeester van de oudervereniging. Wat ze zoal deed met het geld van de ouders:

Ze kocht een hometrainer van 228 euro bij Wehkamp.

Ze ging in de paasvakantie voor 33 euro naar de bioscoop in Etten Leur.

Helemaal bijzonder was een 'lichtslang' van 4935 euro, die nooit op school terechtkwam.

Zo'n 2500 euro besteedde ze aan de verbouwing van haar keuken.

'Zwijgrecht'

Er waren honderden dubieuze transacties en geldopnames bij de pinautomaat. De rechter zei dat deze uitgaven schreeuwen om uitleg maar dat de vrouw die niet gaf. Ze deed in haar politieverhoor veelvuldig een beroep op haar 'zwijgrecht'.

In totaal is er meer volgens de officier van justitie dan 18.000 euro verdwenen. De officier van justitie: "Geld, bestemd voor de kinderen van de basisschool, voor de leuke dingen. Er was geen geld meer, da's vreselijk. Dit is heel ingrijpend zoiets. Voor de school de ouders en de verdachte zelf", zei de officier.

"Als je daarmee aan de haal gaat dan ben je heel fout bezig", zei de advocaat van de oudervereniging.

Videoboodschap

In haar videoboodschap vertelde verdachte vooral wat haar gezin is overkomen: "Mijn kinderen hebben een groot trauma opgelopen. Ik heb PTSS opgelopen. Ik slaap maar twee tot drie uur per nacht. Ondertussen leef ik een kluizenaarsbestaan."

De vrouw vertelde dat haar familie is bedreigd en dat haar huis en auto beschadigd zijn. Ze zit ook al twee jaar zonder werk. "Ik zie overal spoken. Ik kan niet meer gewoon in Oudenbosch om boodschappen gaan." Over de beschuldiging zelf, zei ze niks in haar boodschap. De officier van justitie verweet haar dat ze in de slachtofferrol kroop.

De advocaat van de vrouw vroeg begrip voor haar situatie: "Ze is verstoten door de kleine gemeenschap."

Tijdens de rechtszaak bleek dat de oudervereniging al heeft geprobeerd het verduisterde geld terug te halen. Een civiele rechter oordeelde dat zo'n 6600 euro aannemelijk was. De rechter wees vrijdagmorgen een schadevergoeding af omdat je niet dubbel kan claimen.

'Geen sorry'

De rechter legde 160 uur taakstraf op. Als ze opnieuw in de fout gaat, komt daar nog eens 80 uur bij. De rechter gaat ervan uit dat ze meer dan 10.000 euro heeft verduisterd. Hij vond het erg dat ze zweeg. "Er kwam geen uitleg, geen sorry en geen compensatie. Ze heeft geen verantwoording genomen, de kop in het zand gestoken."

