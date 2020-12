Wachten op privacy instellingen... Foto: Tom Berkers Foto: Tom Berkers Foto: Tom Berkers Volgende Vorige vergroot 1/4 Vrouw vond explosief met metaaldetector en besloot het naar de politie te brengen

Het explosief dat bij het politiebureau in Drunen binnen werd gebracht, is ontmanteld. Medewerkers van de EOD hebben het meegenomen. Het was een gedemonteerd stuk munitie: de staart en de kopontsteker van een mortiergranaat. Een vrouw had de verroeste brokstukken gevonden met een metaaldetector en besloot ze vrijdag naar de politie te brengen.

Janneke Bosch Geschreven door

De kopontsteker kan gevaarlijk zijn, weet agent Michael van Creij die buiten het politiebureau stond te wachten. Het staartstuk kan weinig kwaad.

Medewerkers van de explosievenopruimingsdienst kwamen naar het politiebureau in Drunen om het explosief te onderzoeken. Daarna hebben ze het meegenomen.

Foto: Erik Haverhals/FPMB vergroot

Vrijdagmiddag kwam een vrouw met het explosief het politiebureau binnen. Ze zou het enige tijd geleden hebben gevonden met een metaaldetector. Nadat ze het een poosje thuis had liggen, besloot ze het toch maar naar de politie te brengen. Een woordvoerder van de politie benadrukt dat het in dit soort gevallen beter is om de politie te bellen en die langs te laten komen.

Het explosief werd buiten op de stoep van het politiebureau gelegd en het gebouw werd ontruimd. Ook bewoners van twee huizen in de buurt werden uit voorzorg geëvacueerd.

LEES OOK: Politiebureau ontruimd nadat vrouw oud explosief komt brengen

Foto: Erik Haverhals/FPMB vergroot

Foto: Erik Haverhals/FPMB vergroot

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.