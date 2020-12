'Duivels dilemma', quarantaine na kerstdiner buiten het zorgcentrum ligt gevoelig

Vitalis in Eindhoven (foto: Alice van der Plas) vergroot

Vitalis in Eindhoven is niet de enige zorgorganisatie die bewoners verplicht in quarantaine te gaan als ze tijdens de lockdown de deur uit gaan. bijvoorbeeld om bij familie kerst of oud en nieuw te vieren. Ook tanteLouise in West-Brabant wil op deze manier een verdere verspreiding van het coronavirus in zorgcentra tegengaan.

Ouderenorganisatie KBO Brabant spreekt over een 'duivels dilemma'. Juist in deze periode zouden mensen niet alleen achtergelaten mogen worden, vindt directeur Wilma Schrover.

Harde lockdown

Met hun besluit volgen Vitalis en tanteLouise landelijke richtlijnen. Zij houden zich in feite aan de harde lockdown, zoals die afgelopen maandag door premier Mark Rutte werd afgekondigd.

De twee organisaties zijn er huiverig voor dat er in hun verzorgingshuizen meer coronagevallen ontstaan. Ze hebben daarom besloten om bewoners, die door een mantelzorger mee naar huis wordt genomen, in quarantaine te plaatsen. Het maakt hierbij niet uit hoelang de bewoners zijn weggebleven.

De maatregel geldt niet alleen voor de feestdagen. De afzondering wordt ook opgelegd wanneer cliënten gedurende de rest van de harde lockdown, tot 19 januari, voor korte of lange tijd weg zijn geweest. Bij Vitalis moeten ze dan tien dagen in quarantaine, tanteLouise vindt vijf dagen genoeg. Daarna worden de cliënten getest.

Besmettingscijfers

In een verklaring schrijft Vitalis dat het besluit in goed overleg met bewoners, familie en medewerkers is genomen. "Onze besmettingscijfers lopen op en we staan achter ons dringend verzoek om verpleeghuisbewoners niet mee naar huis te nemen”, zo staat in een verklaring van Vitalis.

Bij tanteLouise wordt vooral ontmoedigd om mensen met dementie uit hun vertrouwde omgeving te halen. Voor hen is het veel lastiger om in quarantaine te gaan en te blijven.

Steunbetuigingen

De maatregel roept veel reacties op. Zo vraagt iemand zich af of een organisatie de vrijheid van haar bewoners wel zo aan banden mag leggen en of het wettelijk is toegestaan. Een werknemer van de Eindhovense zorgcentrale beklaagt zich er over dat er zoveel publiciteit is om een betrekkelijk klein aantal bewoners.

Kees de Vaal, voorzitter van de centrale cliëntenraad van Vitalis, kan begrip opbrengen voor de opgelegde beperkingen. De organisatie zelf, zo laat ze nog weten, heeft al diverse steunbetuigingen ontvangen.

'Hoge prijs'

KBO Brabant heeft er gemengde gevoelens bij. Directeur Wilma Schrover schrok eerder deze week van oproepen elders in het land om tijdens de kerstperiode vader en moeder niet uit hun zorgcentrum weg te halen.

“Ik kende deze regeling nog niet. Ik vind het zorgwekkend, juist in deze tijd waarin mensen aandacht nodig hebben. Een quarantaine vind ik een hoge prijs, al snap ik het wel”, aldus Schrover, die uiteraard ook niet wil hebben dat medebewoners of personeel van een zorgcentrum na een kerstmaal met de gebakken peren komen te zitten. “Het is een beetje dubbel allemaal.”

