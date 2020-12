Alle keukenapparatuur na één dag gestolen uit huis in aanbouw: 'Mijn man slaapt nu hier'

Alle inbouwapparatuur is vakkundig uit de nieuwe keuken gestolen (foto: Annelies Cnossen). vergroot

De nieuwe keuken van Jens (70) en Annelies (65) Cnossen is deze week helemaal gestript door dieven. "De magnetron, de stoomoven, de afwasmachine, het is allemaal weg", vertelt Annelies. "Mijn man, maar ook andere eigenaren bewaken hun nog af te bouwen huis nu door er te overnachten op een stretcher."

Het nieuwe huis van de familie Cnossen ligt in het groen van Boskant bij Sint-Oedenrode. "Dat rustige is meteen aantrekkelijk voor dieven" , concludeert Annelies. Volgens de politie gebruikten de inbrekers de 'Bulgaarse methode' waarbij het cilinderslot wordt afgebroken met een tang. "Dat maakt nogal herrie en is dus onhandig in een drukke woonomgeving."

Een foto van de keuken toen die net af was (foto: Annelies Cnossen). vergroot

"Waarschijnlijk hebben ze gezien dat de apparaten in de keuken werden aangesloten. Een dag later was alles weg." Volgens de politie gebeurt het niet vaak dat complete keukens gestript worden. "Maar het komt wel eens voor", laat een woordvoerder weten.

"De eigenaren zijn allemaal bang dat de dievenbende terugkomt."

Eigenaar Jens slaapt sindsdien uit voorzorg in het nieuwbouwhuis. "Ook drie andere eigenaren slapen nu in Boskant. Ze zijn allemaal bang dat de dievenbende terugkomt. De politie zei dat het ervaren dieven waren, dat zagen ze aan de manier waarop de apparaten verwijderd zijn."

Vier man waren nodig om de kachel weer op zijn plek te tillen (foto: Annelies Cnossen). vergroot

De diefstal moet het werk zijn van meerdere daders. "Overal modder, spullen, rotzooi. Ze hebben ook de nieuwe gietijzeren kachel mee willen nemen. Die hebben ze achtergelaten op het terras. Met vier man hebben we hem weer op zijn plek gekregen, dat ding is loodzwaar."

"Heel vermoeiend allemaal."

Ondertussen weet Annelies niet wat ze het ergst vindt: de diefstal of haar verzekering die aangeeft dat ze niks uitkeren. "Dat komt er ook nog eens bovenop. We hebben destijds speciaal een verzekering afgesloten voor ons nieuwe huis. Nu zeggen ze niet uit te keren, maar in hun antwoord staat dat we aan het verbouwen zijn in plaats van nieuwbouw. Daar moeten we nu ook weer achteraan. Heel vermoeiend allemaal."

De dieven gingen volgens de politie vakkundig te werk (foto: Annelies Cnossen). vergroot

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.