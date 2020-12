Alle hens aan dek door online drukte: 'Al het personeel helpt met inpakken'

Het personeel van cosmeticazaak Janzen helpt met het inpakken van alle bestellingen. Marcel Kattestraat van wijnhandel Henri Bloem heeft door de drukte een extra opslag moeten huren. Volgende Vorige vergroot 1/2 Het personeel van cosmeticazaak Janzen helpt met het inpakken van alle bestellingen.

Ondanks de uitgestorven winkelstraten of dichte deuren draaien sommige winkels gewoon door. Dankzij online bestellingen kunnen wijnhandel Henri Bloem in Tilburg en cosmeticazaak Janzen in Den Bosch het hoofd boven water houden. "En onze redding zijn ook de 700 verkooppunten door heel Nederland waar we aan leveren", aldus Gertjan Schot, eigenaar van Janzen.

Het nieuws van de lockdown kwam maandagavond hard aan bij Janzen in het centrum van Den Bosch. In mei opende de luxe cosmeticazaak haar deuren. "We waren net zo lekker bezig met de winkel. We waren klaar voor de drukke decembermaand. We zouden met vijf man hier staan en nu gebeurt dit: de lockdown", aldus één van de medewerksters.

Wijnhandel Henri Bloem moest zelfs een extra opslag huren:

Wat volgde waren lege winkelstraten en gesloten deuren. Eigenaar Gertjan Schot van Janzen besloot daarom over te schakelen naar een splinternieuwe webshop. Dat was best even wennen voor hem en zijn personeel. "De basis van de webshop hadden we gelukkig al staan, dus we konden vrij snel schakelen. Eerst hadden we boven een inpaktafel geregeld, maar nu de winkel dicht is, zijn we maar beneden in gaan pakken."

Schema overboord gegooid

Naast de webshop levert Janzen producten aan 700 winkels verspreid door heel Nederland. "Voor ons is dat een enorme redding. Het is zuur voor andere bedrijven die dat niet hebben.

"We hadden een heel schema gemaakt voor het personeel. Dat schema is in één keer overboord gegooid. We hebben het moeten aanpassen aan wat we hier dus nu doen: online bestellingen inpakken. Gelukkig is iedereen hier hartstikke positief. Ik ben heel blij met hun enthousiasme", reageert hij trots.

