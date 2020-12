Dit is er te zien bij Omroep Brabant met kerst

De feestdagen staan weer voor de deur. De kerst zal dit jaar wat anders zijn, evenals oud en nieuw. Maar Omroep Brabant brengt je deze feestdagen de nodige sfeer en gezelligheid. Zo word je op kerstavond in de kerststemming gebracht door een kerstconcert van OG3NE.

Daarnaast is er ook nog de nachtmis en de hoogmis in de Sint Jan in Den Bosch, het jaaroverzicht, Brabander van het Jaar, 't beste van 't Brabants Buske, een het slotconcert van Rowwen Hèze én het Nieuwjaarsconcert van philharmonie zuidnederland. Bekijk hieronder het overzicht:

Digitale kerstboom

Omdat deze kerst anders wordt dan andere jaren kun je bij Omroep Brabant ook nog een speciale kerstboodschap insturen voor een geliefd familielid of vriend. Je kan voor hem of haar een kerstboodschap opnemen en ophangen in de digitale kerstboom. Vanaf zondag 20 december is de digitale kerstboom te vinden op de website van Omroep Brabant.