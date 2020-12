Lege winkelstraten in binnensteden: 'Triest, maar begrijpelijk'

In Tilburg weet een straatmuzikant alsnog wat geld te verdienen (foto: Jan Peels). vergroot

Het is zaterdagochtend in vrijwel iedere grote Brabantse binnenstad rustig. Enkele Brabanders staan in de rij voor de slager, drogist of slenteren rond op een van de ochtendmarkten, maar men houdt zich verder vooral aan de regels. Ook over de grens, in Turnhout, is het rustig.

Ron Vorstermans Geschreven door

Het zou zaterdag normaliter een van de drukste dagen van het jaar zijn in de binnensteden. In de grote steden zijn nog diverse drogisterijen, supermarkten en andere essentiële winkels open. Verder dan een kleine rij mensen buiten de deur van die winkels reikt de drukte niet. Op de markten is het ook rustig.

Lege winkelstraten in Tilburg:

Wachten op privacy instellingen...

'Het is niet anders'

'Triest maar begrijpelijk' lijkt de consensus over de situatie in de Brabantse binnensteden. In Tilburg variëren de reacties in dat opzicht nauwelijks. "Normaal gesproken was het hier afgeladen vol geweest", zegt een van de bakkers. Ook voor het publiek is het 'onwezenlijk', hoewel de conclusie 'het is niet anders' een veelgehoorde is in de Tilburgse binnenstad.

Eerdere deze maand was het nog razend druk in de steden. De berichten rond de strenge lockdown zorgden voor een grotere toeloop in de winkelgebieden. Burgemeester John Jorritsma sloot twee weekenden geleden de winkels in Eindhoven omdat er veel te veel mensen waren. Zestig procent van de mensen die op de zaterdag na Black Friday gingen winkelen in Eindhoven, kwam uit België.

In de natuurgebieden rondom Breda is het wel druk. Daar is code rood afgegeven.

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.