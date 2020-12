Hou jij als boer het hoofd boven water? Speel Boer met Kiespijn - De Game

Speel de serious game Boer met Kiespijn vergroot

Veel Brabantse boeren zitten in een lastig parket. De milieuregels worden steeds strenger, en dat is ook nodig. Maar de investeringen die boeren moeten ophoesten om hun stallen aan te passen, zijn flink. Om die terug te kunnen verdienen, moet je een goed plan van aanpak hebben. Denk jij dat jij het zou kunnen?

Om uit te leggen welke keuzes veel Brabantse boeren moeten maken, ontwikkelde Omroep Brabant samen met onderzoekscollectief Spot On Stories een serious game. Klik hieronder om het zelf te proberen. De totale speeltijd is ongeveer 3 minuten.



>>> SPEEL DE GAME HIER <<<



Wie het spel speelt, krijgt een aantal dilemma’s voorgeschoteld waar veel Brabantse boeren ook mee te maken krijgen. Zo kun je zelf ervaren hoe moeilijk of makkelijk het is. En hoe jij het er vanaf zou brengen als Brabantse boer.

Er zijn zo'n 5000 veehouderijen in Brabant. Allemaal moeten ze vanaf 2024 aan nieuwe milieuregels voldoen, omdat er te veel stikstof wordt uitgestoten en dat is een bedreiging voor de natuur.

In ‘Boer Met Kiespijn - De Game’ stap je in de laarzen van een boer of boerin die net het bedrijf heeft overgenomen van zijn of haar ouders. Aan jou de taak om het bedrijf toekomstbestendig te maken.

Welke keuze maak jij om de investeringen voor een nieuwe, milieuvriendelijke stal op te brengen? Probeer je de prijs van je varkensvlees te verhogen of bouw je een megastal voor meer opbrengsten? Onderzoek je de mogelijkheden om een biologische boer te worden, of stap je op je trekker naar het Malieveld om te protesteren?

Probeer het zelf: ‘Boer Met Kiespijn - De Game’ werkt zowel op je telefoon als op een laptop op pc. Je kunt de game eventueel ook zonder geluid spelen, maar met geluid is natuurlijk nog beter.

‘Boer met Kiespijn - de Game’ is de afsluiter van het project Boer met Kiespijn. Precies een jaar geleden begon Omroep Brabant met publiceren over dit dossier, omdat veel boeren twijfelden of en hoe ze hun bedrijf moesten voortzetten. In Brabant was de deadline om aan de nieuwe milieuregels te voldoen namelijk flink naar voren geschoven.

We openden een meldpunt om te onderzoeken wat de gevolgen hiervan waren voor Brabantse boeren. Daaruit bleek dat 45 procent van hen verwachtte financiële problemen te krijgen.

Boerin Mieke werd naar aanleiding van haar portret uitgenodigd voor een gesprek bij de provincie. vergroot

Inmiddels is er iets meer ruimte gegeven - de deadline ligt in 2024. Dat neemt niet weg dat veel Brabantse boeren nog steeds voor een lastige beslissing staan.

Om in beeld te brengen wat dit betekent voor onze provincie, de boeren en de Brabanders maakten we een 12-delige portrettenserie. Een doorsnede van allerlei mensen die bij de Brabantse veehouderij betrokken zijn: van melkveehouders en varkensboeren tot veeartsen en milieuactivisten. De hele serie kun je hier bekijken: omroepbrabant.nl/boermetkiespijn.

VR-film

Ook maakte Omroep Brabant in samenwerking met onderzoekscollectief Spot On Stories een journalistieke VR-film over dit onderwerp. In deze film stap je even in de klompen van een Brabantse melkveehouder. Je kunt in 360 graden om je heen kijken in de boerderij en bij de stallen. Ondertussen hoor je telkens de malende gedachten van de boer, ingesproken door Frank Lammers. De VR-film kun je hier bekijken: omroepbrabant.nl/vrboer.

