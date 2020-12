Siemen (12) redt zijn vriendje dat klem zit tussen zware stenen, 'Ik dacht: meteen 112 bellen'

Wachten op privacy instellingen... Siemen (links) en Toine op de grote stapel stenen in Helvoirt (foto: Jan Peels) Volgende Vorige vergroot 1/2 Siemen en Toine gaan terug naar de plek van het ongeluk

Siemen de Zwart (12) redde zondag zijn even oude vriendje Toine van den Bosch die vast kwam te zitten onder een grote stapel sierstenen in Helvoirt. “Het eerste wat ik dacht was: meteen 112 bellen.” Een dag later doen de twee geschrokken vrienden hun verhaal.

Janneke Bosch Geschreven door

In de video hierboven zie je Siemen en Toine terug op de plek van het ongeluk.

De twee jongens waren aan het spelen op een grote stapel sierstenen die lag te wachten bij een nieuwbouwproject aan de Sterrennacht in Helvoirt. Een perfecte plaats om een goede hut te bouwen, vonden Siemen en Toine.

Totdat het ineens helemaal misging. De grote stenen gingen schuiven en Toine kwam vast te zitten. “Daar tussen die stenen lag ik”, herinnert hij zich een dag later op de plek van het onheil. “Ik schrok heel erg, omdat ik vastzat. Ik schreeuwde en toen kwam Siemen snel.”

"Toine was aan het schreeuwen, maar ik zei: rustig, het komt goed."

Siemen was iets verderop bij de stenen. “Ik ging naar hem toe en toen zag ik dat hij met zijn benen klem zat”, vertelt Siemen. “Het eerste wat ik dacht was: meteen 112 bellen.” En dat deed hij. “Toine was aan het schreeuwen, maar ik zei: ‘Rustig, het komt goed.’ En toen werd hij wel rustiger.”

De politie, brandweer en ambulance kwamen allemaal naar de plek waar Toine vastzat. Maar hem loskrijgen was nog niet zo makkelijk. “Het was best spannend”, zegt Toine. “De brandweer ging eerst zorgen dat de stenen niet meer konden verschuiven. En toen hebben ze een hijskraan gebeld.”

De stenen waren namelijk veel te zwaar om zomaar op te tillen. “Met een hijskraan was het veiliger”, weet Toine. “Ze hebben eerst alle stenen achter me en boven me weggetakeld”, herinnert hij zich. “En toen hebben ze met een soort knijpding de stenen waartussen hij met zijn been klem zat, uit elkaar gehaald”, vult Siemen aan.

De jongens zijn nog behoorlijk onder de indruk van hun belevenissen van een dag eerder. “Ik was best wel geschrokken”, zegt Siemen.

"Ik heb alleen een schaafwond op mijn been en een bult op mijn hoofd."

Toine komt er wonderwel zonder kleerscheuren vanaf. “Ik heb alleen een schaafwond op mijn been, wat krassen op mijn rug en een bult op mijn hoofd.” Maar veel pijn heeft hij er niet van. “Het doet alleen pijn als ik erop druk.”

Inmiddels staat er een groot hek om de stapel sierstenen bij het bouwproject. Siemen heeft twee grote zakken snoep gekregen van Toine: “Omdat hij zo snel 112 heeft gebeld.” Maar de vrienden zullen dus een andere plek moeten zoeken om een hut te bouwen, waar ze die zakken snoep kunnen verorberen.

