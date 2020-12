Drive-in-kerkdiensten in Hank verboden door gemeente Altena

Drie drive-in kerkdiensten die donderdag in de openlucht zouden worden gehouden op een parkeerterrein in Hank langs de A27 gaan niet door. De gemeente Altena heeft de kerkdiensten verboden.

Burgemeester Lichtenberg heeft laten toetsen of de drive-in-kerkdiensten juridisch passen binnen de huidige regels. Dat is niet het geval. De kerkdiensten vallen niet onder de Wet Openbare Manifestaties. De evangelische gemeente De Burcht beriep zich wel op die wet. Dat blijkt onterecht, want de diensten worden als evenement gezien. Per dienst zouden 250 auto's welkom zijn op het parkeerterrein langs de A27 bij Hank.